Если у вас осталось чуть-чуть вчерашней гречки – не стоит ее выбрасывать. Из такой крупы можно сделать полноценное сытное и блюдо, которое будет отличной альтернативой котлетам. И речь идет о гречаниках. Они получаются очень сочными и диетическими, ведь готовятся в духовке.

Идея приготовления гречаников из вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. По следующей технологии в массу для выпечки нужно добавить натертую тыкву или кабачок – вкус будет очень нежным.

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Ингредиенты:

гречка вчерашняя лучше

фарш

лук

чеснок

тыква или кабачок

морковь

яйцо

манная крупа

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты вместе.

2. Кабачок или тыкву добавляем для сочности.

3. Все смешиваю на глаз. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить гречаники.

4. Формируем шарики и запекаем на пергаменте 200 градусов 30 минут примерно, зависит от размеров ваших шариков.

5. Тушим с любимым вашим соусом, томатным или сливочным или просто так есть с салатом или сверху на хлеб.

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