Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке
Если у вас осталось чуть-чуть вчерашней гречки – не стоит ее выбрасывать. Из такой крупы можно сделать полноценное сытное и блюдо, которое будет отличной альтернативой котлетам. И речь идет о гречаниках. Они получаются очень сочными и диетическими, ведь готовятся в духовке.
Идея приготовления гречаников из вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. По следующей технологии в массу для выпечки нужно добавить натертую тыкву или кабачок – вкус будет очень нежным.
Ингредиенты:
- гречка вчерашняя лучше
- фарш
- лук
- чеснок
- тыква или кабачок
- морковь
- яйцо
- манная крупа
- масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты вместе.
2. Кабачок или тыкву добавляем для сочности.
3. Все смешиваю на глаз. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить гречаники.
4. Формируем шарики и запекаем на пергаменте 200 градусов 30 минут примерно, зависит от размеров ваших шариков.
5. Тушим с любимым вашим соусом, томатным или сливочным или просто так есть с салатом или сверху на хлеб.
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