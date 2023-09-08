Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

Если у вас осталось чуть-чуть вчерашней гречки – не стоит ее выбрасывать. Из такой крупы можно сделать полноценное сытное и блюдо, которое будет отличной альтернативой котлетам. И речь идет о гречаниках. Они получаются очень сочными и диетическими, ведь готовятся в духовке.

Идея приготовления гречаников из вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. По следующей технологии в массу для выпечки нужно добавить натертую тыкву или кабачок – вкус будет очень нежным.

Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке
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Ингредиенты:

  • гречка вчерашняя лучше
  • фарш
  • лук
  • чеснок
  • тыква или кабачок
  • морковь
  • яйцо
  • манная крупа
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

1. Смешиваем все ингредиенты вместе.

2. Кабачок или тыкву добавляем для сочности.

Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

3. Все смешиваю на глаз. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить гречаники.

4. Формируем шарики и запекаем на пергаменте 200 градусов 30 минут примерно, зависит от размеров ваших шариков.

Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

5. Тушим с любимым вашим соусом, томатным или сливочным или просто так есть с салатом или сверху на хлеб.

Что можно приготовить из вчерашней гречки: очень быстрое блюдо в духовке

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