Что не нужно есть на завтрак, чтобы он был полезным: эксперт назвала 11 продуктов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,1 т.
Что нельзя есть на завтрак

Завтрак – очень важный и нужный прием пищи, так как именно от того, что вы съедите зависит будете вы бодрыми или нет. Специалисты рекомендуют есть полезную еду, например, творог, сырники, каши с ягодами и фруктами, обязательно яйца и овощи.

Но не стоит забывать, что есть продукты, которые совершенно не для этого приема пищи. Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instаgram, что же это за продукты и почему их нельзя есть.

Что не нужно есть на завтрак

Перечень продуктов:

  1. Сливки и каши на сливках

  2. Приготовленная телятина

  3. Сосиски и колбасы

  4. Кукурузная каша

  5. Индейка/курица

  6. Соленые огурцы /помидоры

  7. Сладкая вода/ненатуральные соки

  8. Белый хлеб

  9. Белый обычный рис

  10. Сладкие круассаны, уже если и есть круассан, то с правильной начинкой (яйца/овощи)

  11. Джемы и варенье

"Убрав эти ингредиенты из своих завтраков, вы уже будете питаться более приближенно к правильному варианту", – подытожила диетолог.

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