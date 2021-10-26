Что не нужно есть на завтрак, чтобы он был полезным: эксперт назвала 11 продуктов
Завтрак – очень важный и нужный прием пищи, так как именно от того, что вы съедите зависит будете вы бодрыми или нет. Специалисты рекомендуют есть полезную еду, например, творог, сырники, каши с ягодами и фруктами, обязательно яйца и овощи.
Но не стоит забывать, что есть продукты, которые совершенно не для этого приема пищи. Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instаgram, что же это за продукты и почему их нельзя есть.
Перечень продуктов:
Сливки и каши на сливках
Приготовленная телятина
Сосиски и колбасы
Кукурузная каша
Индейка/курица
Соленые огурцы /помидоры
Сладкая вода/ненатуральные соки
Белый хлеб
Белый обычный рис
Сладкие круассаны, уже если и есть круассан, то с правильной начинкой (яйца/овощи)
Джемы и варенье
"Убрав эти ингредиенты из своих завтраков, вы уже будете питаться более приближенно к правильному варианту", – подытожила диетолог.
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