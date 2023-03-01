Украинскую гастрономию сложно представить без красного борща. Это блюдо было интерпретировано многими народами, но именно наш вариант является эталонным. Однако часто бывает, что хозяйки экспериментируют со вкусами и добавляют новые компоненты. Но и такие продукты, которые к борщу не подходят вообще. Редакция FoodOboz расскажет именно о них.

Если добавить в борщ корицу или гвоздику, для пикантности – блюдо получится слишком острым и кислым. Поэтому от таких пряностей лучше отказаться.

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Не очень удачно сочетаются с борщом азиатские специи, корейские. Популярная специя хмели-сунели удачно сочетается со многими вкусами, но к борщу она вообще не подходит.

Также не стоит добавлять в блюдо свежий или сухой имбирь. Как вариант, такую специю можно подавать на отдельной тарелке.

Зелень зависит от того, на каком именно бульоне вы готовите блюдо. Если это свинина или курица – лучше подойдет укроп. Для говядины – петрушка.

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