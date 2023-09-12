Что нельзя добавлять в тесто для оладий, чтобы они были пышными: топ-3
Домашние, пышные и вкусные оладьи могут быть отличной альтернативой хлебу и булочкам. Для того, чтобы они были удачными и легкими, нужно правильно приготовить тесто. Чтобы не испортить его, не добавляйте в тесто много муки, чтобы оно не было забитым.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как приготовить вкусные и пышные оладьи, а также, что нельзя добавлять в тесто, чтобы не испортить оладьи.
1. Много муки
Тесто для оладий должно быть по консистенции, как густая сметана, поэтому кулинары советуют добавлять не всю муку сразу, а порциями и смотреть на консистенцию, и нужно знать, что чем реже тесто, тем быстрее оладьи будут подниматься. А также не следует долго взбивать тесто – размешайте до однородной консистенции и оставьте выстояться до 15 минут.
2. Сода
Не добавляйте слишком много соды в тесто, так как она может дать специфический вкус блюду.
3. Яйца
Нельзя добавлять много яиц, потому что оладьи станут "резиновыми". Кулинары советуют добавлять в основу не больше 1 яйца.
Еще очень важно для жарки оладий выбрать правильную сковороду, с толстым дном. А еще кулинары советуют во время жарки не наливать много масла, потому что они будут с горьким привкусом!
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