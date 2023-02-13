В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. Этот период символизирует уход холодной зимы и встречу теплых весенних дней, пробуждение природы.

Также это – последняя неделя перед началом Пасхального поста. Поэтому есть определенные ограничения. Редакция FoodOboz расскажет именно о них.

Как правильно отмечать Масленицу

1. Целую неделю люди ходят друг к другу в гости и выпекают блины.

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2. От мяса и мясных продуктов следует отказаться. Из продуктов животного происхождения можно есть рыбу и молочные изделия.

3. Во время Масленицы запрещено конфликтовать и лгать.

4. Гости должны заходить только в чистый и убранный дом.

5. На Масленицу не принято унывать и огорчаться, ведь в этот период вся семья должна быть вместе и громко и весело отмечать праздник.

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