Что нельзя есть тем, кто хочет бросить курить: чем заменить

Майже всі курці роблять декілька спроб покинути цю, одну з найшкідливіших звичок. Результати досліджень свідчать про те, що рівень повернення до куріння є неприйнятно високим, складаючи понад 70%. Кожний випадок має свої складнощі, результат переважно залежить від переважання мотивуючих факторів над демотивуючими, або навпаки.

Подолати досить складні бар’єри на шляху відмови від куріння допомагають вже добре вивчені втручання, на кшталт ефективного супроводу медичного працівника, призначення спеціальної терапі, участь у групах підтримки тощо. Подібні практики збільшують шанси на тривалу тютюново-никотинову абстиненцію у сім-вісім разів порівняно із спробами, які підтримуються самою лише силою волі.

Важливими є зміни поведінки, які перешкоджають поверненню до куріння. Щоб відволіктися від бажання закурити, люди вирушають на прогулянку, займаються новим хобі або телефонують коханій людині. Модифікація харчування також може бути одним із факторів, які підвищують шанси на відмову від куріння.

Видео дня

Їжа чи напої, яку споживають курці, становить потенційну користь або перешкоду при спробах кинути курити. Більшість наведених порад щодо продуктів ґрунтується на дослідженні науковців з Університету Д’юк (США). Вони зацікавилися твердженнями курців про те, що певна їжа та напої покращують або погіршують смак цигарок. І провели опитування понад 200 курців щодо таких продуктів.

ЇЖА ТА НАПОЇ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ ПОТЯГ ДО КУРІННЯ

Молоко та йогурт

Молочні продукти визначені як один із типів їжі та напоїв, які погіршують смак цигарок. Тому вживання молока або йогурту може бути корисним, якщо ви намагаєтеся кинути курити або принаймні зменшити кількість викурюваних цигарок.

Овочі

Велика перевага цієї групи харчових продукті полягає в тому, що вживання більшої кількості овочів позитивно впливає на всі виміри здоров’я. Вони можуть зменшити привабливість куріння. Але навіть якщо це не подіє для вас, все одно буде корисним час від часу вживати селеру, моркву та інші овочі.

Жувальна гумка та м’ятні цукерки

Спрацьовують, якщо ви боретеся з бажанням закурити та прагнете чимось "перебити" цю тягу. Їх можна жувати або смоктати протягом довгого часу, поки бажання не зникне.

Нікотинова жувальна гумка також забезпечує надходження нікотину, необхідного для полегшення симптомів абстиненції. Багато курців можуть помилково вважати, що нікотин є канцерогеном. Необхідно пояснювати безпечність та ефективність замісної нікотинової терапії.

Женьшеневий чай

Дослідження показали, що женьшень дійсно може зменшити вплив нікотину, а отже привабливість куріння.

Вода або фруктовий сік

Є хорошими варіантами для "відволікання", коли ви боретеся з тягою до нікотину.

ВАРТО УНИКАТИ АБО ОБМЕЖИТИ

М’ясо

У дослідженні курці назвали м’ясо як продукт, що покращує смак куріння. Скорочення споживання м’яса може сприяти зменшенню кількості викурених цигарок.

Алкоголь

З точки зору курця, алкоголь і цигарки є гарною парою. Корисно зменшити кількість випитого або взагалі відмовитися від нього, бо це також допоможе уникнути нетверезих рішень викурити "лише одну" цигарку.

Кофеїн

Кофеїн у складі кави, чаю, коли чи у будь-якій іншій формі — також згадується як речовина, що покращує смак цигарок. Уникання кофеїну або зменшення його споживання може зменшити бажання покурити.

ЗМІНЮЙТЕ ЗВИЧКИ

Надзвичайно важливо розібратись та зрозуміти власну рутину та звички, пов’язані із курінням. Якщо ви завжди курите, коли п’єте ранкову каву, варто замінити каву на щось інше. Проте, якщо ви курите разом із ранковим апельсиновим соком, то потрібно знайти заміну соку.