Уже в это воскресенье, 9 апреля, православные христиане будут отмечать великий праздник – Вход Господень в Иерусалим. В народе оно получило название – Вербное воскресенье, которое празднуют ровно за неделю до Пасхи.

Редакция FoodOboz расскажет об истории и традициях Вербного воскресенья, а также об основных запретах этого дня.

История Вербного воскресенья

Согласно истории, именно в этот день Иисус Христос верхом на осле въехал в священный город Иерусалим. Жители встречали его, восклицая "Осанна", а также бросали на его пути пальмовые ветки. Обычно так торжественно встречали только царя.

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Традиционно символом Вербного воскресенья является пальмовая ветвь. Но так как она не растет в Украине, ее заменили вербой – дерево, которое одно из первых расцветает весной и наделяется целебными свойствами.

Традиции Вербного воскресенья

Подготовка к празднованию начинается накануне, в субботу Лазаря, когда хозяйки убирают дом и готовят еду. На следующий день в церквях совершается богослужение, во время которого освящают главный символ праздника – веточки вербы. Освященную вербу приносят домой и хранят, как правило, у икон.

Также освященной вербой принято слегка постучать близких по плечам, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха, уже недалеко красное яичко!". Это традиционное пожелание здоровья на весь год.

Основные запреты Вербного воскресенья

В этот день нужно отложить работу по дому, рукоделию и любую физическую работу. Также запрещено готовить даже самые простые блюда.

Запрещено употреблять крепкий алкоголь.

Еда животного происхождения – мясо, яйца и молочные продукты – остаются под запретом. Стол в Вербное воскресенье должен быть скромным. Впрочем, в праздник действуют некоторые послабления, поэтому разрешается есть рыбу, растительное масло и немного сухого вина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и главных символах праздника Вербного воскресенья.