Антипригарная сковорода – это отличный девайс для приготовления разнообразных блюд. Продукты не прилипают к поверхности, а сверху образуется хрустящая корочка. Но, тем не менее, есть ряд компонентов, которые нельзя жарить в такой посуде.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя жарить на сковороде с антипригарным покрытием. Это будет способствовать быстрой порче посуды.

Жирные продукты

Жир может повредить специальное покрытие антипригарной сковородки. Не следует готовить в такой посуде разнообразные колбаски, а также бекон. Для жарки этих продуктов требуется достаточно высокая температура. На сковороду это очень негативно влияет.

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Кислые продукты

Антипригарное покрытие достаточно специфичное. Кислые продукты могут его просто разъесть в процессе взаимодействия. Поэтому избегайте приготовления на такой сковороде блюд с лимоном, уксусом и другими похожими продуктами.

Какие принадлежности не подходят для антипригарного покрытия

Речь идет о разнообразных острых инструментах: ножи, вилки. Ими вы можете повредить покрытие сковородки, ведь его можно случайно поцарапать. Лучше всего подойдут принадлежности из силикона или дерева.

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