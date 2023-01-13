Ежегодно Старый Новый год в Украине отмечают 14 января. Праздник имеет религиозное значение, ассоциируется с семьей, разными обрядами и приметами.

Наши предки считали, что от того, насколько "богатым" будет стол, будет зависеть состояние на весь следующий год. Поэтому некоторые блюда имели особое значение и без них празднование никак не обходилось.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие блюда обязательно следует приготовить на Старый Новый год, а какие – под запретом.

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Следовательно, главным блюдом на столе считается кутья, из которой, собственно, начинается празднование. Она отличается от той, которую готовили на Святвечер – кутья должна быть щедрой, "богатой" и не обязательно постной. В нее можно добавлять разнообразные добавки и даже сливки со сметаной. "Богатая" кутья символизирует достаток и благополучие в следующем году.

Кроме кутьи, обязательным блюдом является картофель – главный атрибут на столе у украинцев. Его можно приготовить по разным рецептам.

Не последнее место занимают мясные блюда из свинины: студень, колбаса, сало или кровянка.

Запрет распространяется на блюда из птицы и рыбы. Говорят, что счастье может быстро покинуть дом и отплыть из него, как маленькая рыбка. Также не рекомендуют готовить постные блюда, ведь вся еда должна быть сытой, вкусной, а стол – ломиться от деликатесов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить кутью по-новому с секретным ингредиентом.