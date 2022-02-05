Что необычного приготовить с нутеллой: топ-3 идеи

Сладкая, шоколадная, с нежной кремовой текстурой, тягучая и ароматная – все это именно о нутелле. Эта универсальная паста идеально сочетается с печеньем, тостами или просто можно есть ложкой, запивая любимым горячим напитком.

А также замечательной идеей будет приготовить вкусный десерт из такого продукта. Поэтому сегодня (5 февраля), во всемирный день нутеллы, редакция FoodOboz собрала подборку из трех сладких блюд с этой вкусной шоколадной пастой.

Мороженое с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

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Ингредиенты:

сгущенка – 1 банка

жирные сливки – 475 мл

нутелла – 250 г + 150 для слоев

Способ приготовления:

1. В большую глубокую миску вылить все ингредиенты.

2. Взбить миксером.

3. Порционно выложить в форму, добавляя порцию нутеллы после каждого слоя.

4. Поставить в холодильник минимум 8 часов.

Шоколадный батончик с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

шоколад – 200 г + 50 г для верха

печенье – 60 г

мини-зефир – 70 г

молочный шоколад – 400 г

нутелла – 100 г

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1. Плитку шоколада измельчить на кусочки в большую миску.

2. Сверху вылить нутеллу.

3. Поставить в микрохаилевку на 30 секунд.

4. Молочный шоколад, зефир и измельченное на кусочки печенье положить в отдельную миску.

5. Сверху вылить готовую растопленную массу.

6. Все хорошо перемешать, выложить в форму.

7. Сверху положить кусочки шоколада.

8. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Торт с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

Ингредиенты:

размягченное сливочное масло – 200 г

светло-коричневый сахар – 250 г

яйца – 1 шт

ванильный экстракт – 1 ч.л.

обычная мука – 320 г

сода – 1/2 ч.л

шоколадная стружка – 200 г

нутелла – 350 г

выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут – дать полностью остыть в форме

Способ приготовления:

1. В глубокую миску положить мягкое масло и светло-коричневый сахар.

2. Все отлично размешать, сделать однородную массу.

3. Выбить яйцо и влить ванильный экстракт.

4. Между собой все это соединить и засыпать муку с содой.

5. Сделать тесто, вмешать в него шоколадную стружку.

6. Разделить на две части.

7. Одну распределить по форме.

8. Сверху выложить нутеллу.

9. Накрыть другой частью.

10. Посыпать шоколадной стружкой.

11. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут.

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