Что необычного приготовить с нутеллой: топ-3 идеи
Сладкая, шоколадная, с нежной кремовой текстурой, тягучая и ароматная – все это именно о нутелле. Эта универсальная паста идеально сочетается с печеньем, тостами или просто можно есть ложкой, запивая любимым горячим напитком.
А также замечательной идеей будет приготовить вкусный десерт из такого продукта. Поэтому сегодня (5 февраля), во всемирный день нутеллы, редакция FoodOboz собрала подборку из трех сладких блюд с этой вкусной шоколадной пастой.
Мороженое с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.
Ингредиенты:
сгущенка – 1 банка
жирные сливки – 475 мл
нутелла – 250 г + 150 для слоев
Способ приготовления:
1. В большую глубокую миску вылить все ингредиенты.
2. Взбить миксером.
3. Порционно выложить в форму, добавляя порцию нутеллы после каждого слоя.
4. Поставить в холодильник минимум 8 часов.
Шоколадный батончик с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.
шоколад – 200 г + 50 г для верха
печенье – 60 г
мини-зефир – 70 г
молочный шоколад – 400 г
нутелла – 100 г
1. Плитку шоколада измельчить на кусочки в большую миску.
2. Сверху вылить нутеллу.
3. Поставить в микрохаилевку на 30 секунд.
4. Молочный шоколад, зефир и измельченное на кусочки печенье положить в отдельную миску.
5. Сверху вылить готовую растопленную массу.
6. Все хорошо перемешать, выложить в форму.
7. Сверху положить кусочки шоколада.
8. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.
Торт с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.
Ингредиенты:
размягченное сливочное масло – 200 г
светло-коричневый сахар – 250 г
яйца – 1 шт
ванильный экстракт – 1 ч.л.
обычная мука – 320 г
сода – 1/2 ч.л
шоколадная стружка – 200 г
нутелла – 350 г
выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут – дать полностью остыть в форме
Способ приготовления:
1. В глубокую миску положить мягкое масло и светло-коричневый сахар.
2. Все отлично размешать, сделать однородную массу.
3. Выбить яйцо и влить ванильный экстракт.
4. Между собой все это соединить и засыпать муку с содой.
5. Сделать тесто, вмешать в него шоколадную стружку.
6. Разделить на две части.
7. Одну распределить по форме.
8. Сверху выложить нутеллу.
9. Накрыть другой частью.
10. Посыпать шоколадной стружкой.
11. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут.
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