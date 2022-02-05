Что необычного приготовить с нутеллой: топ-3 идеи

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
1,2 т.
Что необычного приготовить с нутеллой: топ-3 идеи

Сладкая, шоколадная, с нежной кремовой текстурой, тягучая и ароматная – все это именно о нутелле. Эта универсальная паста идеально сочетается с печеньем, тостами или просто можно есть ложкой, запивая любимым горячим напитком.

А также замечательной идеей будет приготовить вкусный десерт из такого продукта. Поэтому сегодня (5 февраля), во всемирный день нутеллы, редакция FoodOboz собрала подборку из трех сладких блюд с этой вкусной шоколадной пастой.

Мороженое с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

Рецепт мороженого с нутеллой
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Ингредиенты:

  • сгущенка – 1 банка

  • жирные сливки – 475 мл

  • нутелла – 250 г + 150 для слоев

Приготовление теста

Способ приготовления:

1. В большую глубокую миску вылить все ингредиенты.

2. Взбить миксером.

3. Порционно выложить в форму, добавляя порцию нутеллы после каждого слоя.

4. Поставить в холодильник минимум 8 часов.

Выливка массы в форму

Шоколадный батончик с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

Рецепт шоколадных батончиков с нутеллой.

  • шоколад – 200 г + 50 г для верха

  • печенье – 60 г

  • мини-зефир – 70 г

  • молочный шоколад – 400 г

  • нутелла – 100 г

Растпленная масса из шоколада и нутеллы

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1. Плитку шоколада измельчить на кусочки в большую миску.

2. Сверху вылить нутеллу.

3. Поставить в микрохаилевку на 30 секунд.

4. Молочный шоколад, зефир и измельченное на кусочки печенье положить в отдельную миску.

5. Сверху вылить готовую растопленную массу.

Смешивание ингредиентов для десерта

6. Все хорошо перемешать, выложить в форму.

7. Сверху положить кусочки шоколада.

8. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Торт с нутеллой. Идея опубликована на странице fitwafflekitchen в Instagram.

Шоколадный торт с нутеллой

Ингредиенты:

  • размягченное сливочное масло – 200 г

  • светло-коричневый сахар – 250 г

  • яйца – 1 шт

  • ванильный экстракт – 1 ч.л.

  • обычная мука – 320 г

  • сода – 1/2 ч.л

  • шоколадная стружка – 200 г

  • нутелла – 350 г

  • выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут – дать полностью остыть в форме

Замешивание теста

Способ приготовления:

1. В глубокую миску положить мягкое масло и светло-коричневый сахар.

2. Все отлично размешать, сделать однородную массу.

3. Выбить яйцо и влить ванильный экстракт.

4. Между собой все это соединить и засыпать муку с содой.

5. Сделать тесто, вмешать в него шоколадную стружку.

6. Разделить на две части.

Сформированный торт для выпечки

7. Одну распределить по форме.

8. Сверху выложить нутеллу.

9. Накрыть другой частью.

10. Посыпать шоколадной стружкой.

11. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут.

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