Какой ингредиент сделает творожную запеканку пышной: есть у каждого

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Какой ингредиент сделает творожную запеканку пышной: есть у каждого

Для того, чтобы творожная запеканка была нежной и пышной, в нее совсем не обязательно добавлять муку. Такой ингредиент только забивает массу и делает структуру достаточно сухой. К тому же блюдо получается очень калорийным. Поэтому для основы следует использовать другой компонент – манку.

Идея приготовления опубликована на странице mary.cooking в Instagram.

Рецепт творожной запеканки с манкой

Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • яйца – 2 шт.

  • манная крупа – 2 ст. л.

  • сметана – 2 ст. л.

  • ванильный сахар – 30 г

  • желток для смазки

  • кусочек сливочного масла

Сбивание сыра блендером
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Способ приготовления:

1. Сыр взбить блендером.

2. Добавить сахар, яйца, сметану, манную крупу.

Замешивание теста для запеканки

3. Продолжить сбивать блендером до однородности.

4. Смазать сливочным маслом стеклянную форму для запекания, посыпать манной крупой.

Добавление манки в блюдо

5. Выложить творожную массу, сверху смазать желтком.

6. Поставить в разогретую духовку при температуре 180' ориентировочно на 50 минут.

Форму нужно смазать маслом и посыпать манкой.

7. Проверить готовность с помощью деревянной шпажки.

8. Сверху посыпать сахарной пудрой.

Смазывание запеканки желтком

9. Подавать со сметаной.

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