Какой ингредиент сделает творожную запеканку пышной: есть у каждого

Для того, чтобы творожная запеканка была нежной и пышной, в нее совсем не обязательно добавлять муку. Такой ингредиент только забивает массу и делает структуру достаточно сухой. К тому же блюдо получается очень калорийным. Поэтому для основы следует использовать другой компонент – манку.

Идея приготовления опубликована на странице mary.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

манная крупа – 2 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

ванильный сахар – 30 г

желток для смазки

кусочек сливочного масла

Видео дня

Способ приготовления:

1. Сыр взбить блендером.

2. Добавить сахар, яйца, сметану, манную крупу.

3. Продолжить сбивать блендером до однородности.

4. Смазать сливочным маслом стеклянную форму для запекания, посыпать манной крупой.

5. Выложить творожную массу, сверху смазать желтком.

6. Поставить в разогретую духовку при температуре 180' ориентировочно на 50 минут.

7. Проверить готовность с помощью деревянной шпажки.

8. Сверху посыпать сахарной пудрой.

9. Подавать со сметаной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :