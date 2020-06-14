Что нужно есть для профилактики рака: эксперты дали советы

Американское онкологическое общество (ACS) обновило рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Эксперты подчеркнули необходимость сокращения употребления красного мяса, подслащенных напитков и алкоголя.

Рак является второй причиной смерти во всем мире, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно 30% смертей от этого заболевания можно предотвратить, сообщает elespanol.com.

Это объясняется 5 факторами риска: недостаточным потреблением фруктов и овощей, высоким индексом массы тела, недостаточной физической активностью и влиянием табака и алкоголя. Обновленные советы ACS, основанные на самых последних научных данных, отражают некоторые ключевые отличия от предыдущих.

Здоровое питание в любом возрасте

Раньше рекомендовалось здоровое питание, богатое растительными продуктами:

Выбирать продукты и напитки, которые помогают поддерживать здоровый вес.

Ограничивать потребление переработанного и красного мяса.

Есть как минимум 2,5 стакана овощей и фруктов в день.

Отдавать предпочтение цельнозерновым по сравнению с рафинированными зерновыми продуктами.

Рекомендуется есть различные овощи и бобовые Getty

Теперь необходимо следовать правилам здорового питания в любом возрасте:

Включать питательные продукты, которые помогают поддерживать вес в пределах здорового диапазона.

Есть различные овощи (темно-зеленые, красные, оранжевые), а также бобовые, богатые клетчаткой (фасоль, бобы и горох).

Есть фрукты, особенно цельные (натуральные).

Отдавать приоритет цельнозерновым продуктам.

Таким образом, красное и переработанное мясо, подслащенные напитки, продукты высокой степени переработки должны быть ограничены или исключены. Их потребление связано с избытком жира в организме.

Исключение или ограничение алкоголя

Эксперты указывают, что необходимо исключить или ограничить потребление алкоголя, не превышая одного напитка в день для женщин и двух – для мужчин.

Лаура Макарофф, вице-президент по профилактике и раннему выявлению рака в Американском онкологическом обществе, объясняет, что рацион питания, а не конкретные продукты, важны для снижения риска развития рака и улучшения общего состояния здоровья.

По ее словам, не существует единой группы продуктов, которой было бы достаточно для достижения значительного снижения риска развития рака. Научные данные подтверждают переход от подхода, основанного на питательных веществах, к более целостной концепции рациона питания. Фактические данные свидетельствуют о том, что здоровое питание связано с более низким риском развития рака, особенно колоректального или молочной железы.

Увеличение физической активности

Раньше взрослым рекомендовалось не менее 150 минут умеренной активности (ходьба, танцы, езда на велосипеде) или 75 минут интенсивного бега каждую неделю.

Теперь следует выделять 150-300 минут для умеренной активности или 75-150 минут – для интенсивной. Идеальным является достижение или даже превышение верхнего предела в 300 минут в неделю.

Таким образом, необходимо ограничить сидячий образ жизни и любые формы пассивного досуга. В случае детей и подростков, они должны заниматься спортом каждый день, хотя бы в течение одного часа с умеренной или энергичной интенсивностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, макароны, бобы, перец и цитрусовые являются одними из тех продуктов, которые не стоит выбрасывать слишком быстро. У них длительный период хранения, поэтому они могут использоваться на кухне значительно дольше.

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