Что обязательно нужно есть на завтрак: 10 идей от нутрициолога

Осенью и зимой завтрак – главный прием пищи, должен быть максимально сытным и сбалансированным. Специалисты рекомендуют есть много сезонных овощей, белковых продуктов, а также не стоит забывать и о жирах, которые также необходимы для организма.

Но стоит еще помнить, что завтрак должен быть максимально сбалансированным и разнообразным. Именно такими 10 вариантами полезных и вкусных завтраков поделилась в Instagram нутрициолог Наталья Дубовик.

Топ-10:

1. 50 г овсянки (в сухом виде) + 10 г сливочного масла + 30 г сыра + апельсин

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2. гречневая каша + яичница глазунья из 2х яиц + 2 огурца

3. сэндвич из ржаного хлеба: 2 кусочка хлеба + нарезаная пластинками курица + зелень

4. листья салата + свежий огурец и помидор

5. яичница с помидорами + 2 ржаные гренки

6. овсянка замоченная в натуральном йогурте с фруктами и орехами

7. пшенная каша + 1 вареное яйцо + помидор + зелень

8. 150 г творога + банан + чайная ложка мёда + горсть орехов + чай/кофе

9. тост с авокадо и яйцом

10. овсяная каша на воде с чайной ложкой меда, тертым яблоком и корицей + чай или кофе без сахара

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