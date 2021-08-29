Что обязательно нужно готовить на Ореховый Спас: топ-3 блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Блюда с орехами

В Украине 29 августа православные христиане празднуют третий Ореховый Спас или Хлебный, Полотняный, Малый, Холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Именно в этот день принято освящать в церкви орехи, хлеб из муки нового урожая пшеницы, а также – фрукты и овощи.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами блюд, которые стоит приготовить в этот светлый праздник.

1. Легкий салат с филе, орехами и яблоками

Легкий салат с орехами и яблоками

Ингредиенты:

  • филе – 200 г

  • листья салата – 200 г

  • яблоки – 1 шт.

  • помидоры – 1 шт.

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  • огурец – 1 шт.

  • орехи грецкие – 50 г

  • соль, перец – по вкусу

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • лимонный сок – 1 ст. л

Способ приготовления:

  1. Отварите филе, порежьте средними кусочками.

  2. Помойте листья салата, порежьте все овощи.

  3. Орехи порежьте или хорошо разомните скалкой, добавьте в салат.

  4. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте лимонный сок.

2. Ореховый рулет с абрикосами

Ореховый рулет с абрикосами

Ингредиенты:

  • мука – 2 стакана

  • яйца – 1 шт.

  • сахар – 1 ст. л.

  • вода – 1 стакан

  • крахмал – 0,5 ч. л.

  • уксус – 1 ч. л.

  • соль – щепотка

  • оливковое масло – 1 ст. л.

Начинка:

  • грецкие орехи – 1 кг

  • сахар – 1

    стакан

  • лимонный сок – 2 ст. л.

  • абрикосы – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Пропустите через мясорубку орехи, добавьте яйцо, сахар, лимонный сок, все перемешайте.

  2. Смешайте

    отдельно муку, крахмал, соль и сахар, добавьте уксус, хорошо замесите тесто и раскатайте тонко.

  3. Смажьте готовое тесто маслом, выложите ореховую начинку, а сверху – слой абрикос.

  4. Сверните тесто в рулет, смажьте маслом, выложите на противень и запекать 25-30 минут при 170-180 С.

​​​​​​​Есть готовое блюдо лучше всего остывшим.

3. Ореховое печенье

Ореховое печенье

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г

  • Яичные желтки – 3 шт.

  • Пшеничная мука – 1,5 стакана

  • Грецкие орехи – 1 стакан

  • Сахар – 100 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соедините масло и сахар, добавьте желтки и перемешайте все до однородности.

  2. Орехи хорошо разомните, добавьте в яично-маслянную смесь, добавьте муку, перемешайте.

  3. Сформируйте руками печенье, выложите на противень и отправьте запекаться на 15 минут при 190 С.

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