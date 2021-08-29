Что обязательно нужно готовить на Ореховый Спас: топ-3 блюда
В Украине 29 августа православные христиане празднуют третий Ореховый Спас или Хлебный, Полотняный, Малый, Холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Именно в этот день принято освящать в церкви орехи, хлеб из муки нового урожая пшеницы, а также – фрукты и овощи.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами блюд, которые стоит приготовить в этот светлый праздник.
1. Легкий салат с филе, орехами и яблоками
Ингредиенты:
филе – 200 г
листья салата – 200 г
яблоки – 1 шт.
помидоры – 1 шт.
огурец – 1 шт.
орехи грецкие – 50 г
соль, перец – по вкусу
оливковое масло – 2-3 ст. л.
лимонный сок – 1 ст. л
Способ приготовления:
Отварите филе, порежьте средними кусочками.
Помойте листья салата, порежьте все овощи.
Орехи порежьте или хорошо разомните скалкой, добавьте в салат.
Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте лимонный сок.
2. Ореховый рулет с абрикосами
Ингредиенты:
мука – 2 стакана
яйца – 1 шт.
сахар – 1 ст. л.
вода – 1 стакан
крахмал – 0,5 ч. л.
уксус – 1 ч. л.
соль – щепотка
оливковое масло – 1 ст. л.
Начинка:
грецкие орехи – 1 кг
сахар – 1
стакан
лимонный сок – 2 ст. л.
абрикосы – 1 кг
Способ приготовления:
Пропустите через мясорубку орехи, добавьте яйцо, сахар, лимонный сок, все перемешайте.
Смешайте
отдельно муку, крахмал, соль и сахар, добавьте уксус, хорошо замесите тесто и раскатайте тонко.
Смажьте готовое тесто маслом, выложите ореховую начинку, а сверху – слой абрикос.
Сверните тесто в рулет, смажьте маслом, выложите на противень и запекать 25-30 минут при 170-180 С.
Есть готовое блюдо лучше всего остывшим.
3. Ореховое печенье
Ингредиенты:
Сливочное масло – 200 г
Яичные желтки – 3 шт.
Пшеничная мука – 1,5 стакана
Грецкие орехи – 1 стакан
Сахар – 100 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
В глубокой миске соедините масло и сахар, добавьте желтки и перемешайте все до однородности.
Орехи хорошо разомните, добавьте в яично-маслянную смесь, добавьте муку, перемешайте.
Сформируйте руками печенье, выложите на противень и отправьте запекаться на 15 минут при 190 С.
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