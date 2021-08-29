Что обязательно нужно готовить на Ореховый Спас: топ-3 блюда

В Украине 29 августа православные христиане празднуют третий Ореховый Спас или Хлебный, Полотняный, Малый, Холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Именно в этот день принято освящать в церкви орехи, хлеб из муки нового урожая пшеницы, а также – фрукты и овощи.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами блюд, которые стоит приготовить в этот светлый праздник.

1. Легкий салат с филе, орехами и яблоками

Ингредиенты:

филе – 200 г

листья салата – 200 г

яблоки – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

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огурец – 1 шт.

орехи грецкие – 50 г

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л

Способ приготовления:

Отварите филе, порежьте средними кусочками. Помойте листья салата, порежьте все овощи. Орехи порежьте или хорошо разомните скалкой, добавьте в салат. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте лимонный сок.

2. Ореховый рулет с абрикосами

Ингредиенты:

мука – 2 стакана

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

вода – 1 стакан

крахмал – 0,5 ч. л.

уксус – 1 ч. л.

соль – щепотка

оливковое масло – 1 ст. л.

Начинка:

грецкие орехи – 1 кг

сахар – 1 стакан

лимонный сок – 2 ст. л.

абрикосы – 1 кг

Способ приготовления:

Пропустите через мясорубку орехи, добавьте яйцо, сахар, лимонный сок, все перемешайте. Смешайте отдельно муку, крахмал, соль и сахар, добавьте уксус, хорошо замесите тесто и раскатайте тонко. Смажьте готовое тесто маслом, выложите ореховую начинку, а сверху – слой абрикос. Сверните тесто в рулет, смажьте маслом, выложите на противень и запекать 25-30 минут при 170-180 С.

​​​​​​​Есть готовое блюдо лучше всего остывшим.

3. Ореховое печенье

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Яичные желтки – 3 шт.

Пшеничная мука – 1,5 стакана

Грецкие орехи – 1 стакан

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините масло и сахар, добавьте желтки и перемешайте все до однородности. Орехи хорошо разомните, добавьте в яично-маслянную смесь, добавьте муку, перемешайте. Сформируйте руками печенье, выложите на противень и отправьте запекаться на 15 минут при 190 С.

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