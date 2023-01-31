Привычную гречневую крупу можно приготовить по-новому, а именно с мясом или тушенкой и овощами. Такое блюдо можно готовить на обед или ужин для всей семьи, ведь получается очень сытно и вкусно.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной гречки с мясом, а также поделилась некоторыми лайфхаками по приготовлению крупы.

1. Для того, чтобы гречка была рассыпчатая и ароматная, ее нужно слегка поджарить на сковороде перед варкой.

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2. Мясо подойдет любое, но следует помнить, что от его вида и величины кусочков будет зависеть время приготовления. Тушение свинины составляет 40 минут, индейки или курицы вдвое меньше.

Ингредиенты:

гречка – 250 г

мясо (в рецепте свинина) – 500 г

лук – 200 г

морковь – 150 г

кетчуп (в рецепте острый чили) – 100 г

вода – 500 г + 150-250 г

соевый соус – 40 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль, паприка, черный и красный перец, травы или другие специи.

Способ приготовления:

1. Промыть гречку, просушить и обжарить на сухой сковороде в течение 5 минут.

2. Мясо порезать и обжарить до лёгкой золотистости.

3. Нарезать лук и морковь. Добавить к мясу и жарить вместе несколько минут.

4. Добавить кетчуп и жарить еще 1-2 минуты.

5. Переложить ингредиенты в кастрюлю, добавить 500 мл воды, специи, чеснока, соевого соуса. Довести все до кипения, убавить огонь и тушить 40 минут.

6. Насыпать гречку и налить 150 мл воды. Довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой, убавить огонь и варить 20 минут.

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