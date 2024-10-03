Авокадо и яйца – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок, намазок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцом, вареными яйцами и крем-сыром.

Ингредиенты:

авокадо

яйца вареные

тунец

крем-сыр

багет

Способ приготовления:

1. Выложите чищенные яйца в миску, добавьте авокадо, тунец, крем-сыр, раздавите вилкой.

2. Выложите эту смесь на хлеб и можно есть!

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