Что полезного приготовить из авокадо и яиц: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
471
Что полезного приготовить из авокадо и яиц: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Авокадо и яйца – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок, намазок. 

Видео дня
Из чего приготовить вкусную закуску

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцом, вареными яйцами и крем-сыром. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • авокадо
  • яйца вареные
  • тунец 
  • крем-сыр 
  • багет 

Способ приготовления: 

1. Выложите чищенные яйца в миску, добавьте авокадо, тунец, крем-сыр, раздавите вилкой. 

Ингредиенты для блюда

2. Выложите эту смесь на хлеб и можно есть!

Готовый бутерброд

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарыбаовощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты