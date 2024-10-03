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Что полезного приготовить из авокадо и яиц: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Авокадо и яйца – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок, намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцом, вареными яйцами и крем-сыром.
Ингредиенты:
- авокадо
- яйца вареные
- тунец
- крем-сыр
- багет
Способ приготовления:
1. Выложите чищенные яйца в миску, добавьте авокадо, тунец, крем-сыр, раздавите вилкой.
2. Выложите эту смесь на хлеб и можно есть!
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