Согревающий чай с облепихой и имбирем: чем спастись в морозную погоду

Облепиха – именно та ягода, которую следует добавить в свой рацион в прохладное время года. Если вы не сделали домашнюю – можно приобрести в магазине. Особенно полезные напитки из этого продукта – они очень хорошо согревают и укрепляют иммунитет.

Идеей приготовления полезного чая с облепихой и имбирем поделилась диетолог Саломея Наум на своей странице в Instagram.

⠀Ингредиенты:

облепиха – 6 ст.л.

свежий корень имбиря

лимон (по желанию) – 1⁄2 шт.

мята – 1 веточка (по желанию)

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мед – по желанию

кипяток – 1 л

Способ приготовления:

1. Облепиху измельчить в блендере (можно также ложкой или в ступке, но это долго и сложнее).

2. Имбирь тонко нарезать (можно даже с кожурой), залить кипятком.

3. Минут через 5 добавить протертую облепиху и новую порцию кипятка.

4. Еще через 5 можно добавить лимон и мяту. Мед класть только в теплый чай, не горячий, чтобы он не потерял своих полезных свойств.

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