Согревающий чай с облепихой и имбирем: чем спастись в морозную погоду
Облепиха – именно та ягода, которую следует добавить в свой рацион в прохладное время года. Если вы не сделали домашнюю – можно приобрести в магазине. Особенно полезные напитки из этого продукта – они очень хорошо согревают и укрепляют иммунитет.
Идеей приготовления полезного чая с облепихой и имбирем поделилась диетолог Саломея Наум на своей странице в Instagram.
⠀Ингредиенты:
облепиха – 6 ст.л.
свежий корень имбиря
лимон (по желанию) – 1⁄2 шт.
мята – 1 веточка (по желанию)
мед – по желанию
кипяток – 1 л
Способ приготовления:
1. Облепиху измельчить в блендере (можно также ложкой или в ступке, но это долго и сложнее).
2. Имбирь тонко нарезать (можно даже с кожурой), залить кипятком.
3. Минут через 5 добавить протертую облепиху и новую порцию кипятка.
4. Еще через 5 можно добавить лимон и мяту. Мед класть только в теплый чай, не горячий, чтобы он не потерял своих полезных свойств.
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