Что добавить в оливье и 'Шубу', чтобы можно было есть детям: старые рецепты по-новому

Больше всего Новый год всегда ждут дети – для них это по-настоящему особый праздник. Поэтому нужно позаботиться, чтобы на столе были блюда, которые бы дети пробовали с удовольствием. В то же время меню должно быть полезным. Прекрасной идеей будет сделать традиционные салаты, заменив в них некоторые ингредиенты.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась в Facebook подборкой из трех салатов, которые можно приготовить детям на Новый год.

Салат "Шуба"

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Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

лук

запеченная скумбрия.

по желанию можно добавить совсем немного тертого яблока

Способ приготовления:

1. Ингредиенты измельчить так, как на обычную "Шубу"

2. Для заправки использовать оливковое или подсолнечное масло, перемешав его с щепоткой дижонской горчицы.

3. Также можно взять греческий йогурт, добавить чуть-чуть горчицы и натертый желток.

4. Сверху посыпать грецким орехом.

Оливье

Ингредиенты:

картофель

морковь

яйца

свежий огурец

замороженный молодой горошек

куриное филе.

Способ приготовления:

1. Чтобы горошек был похож на консервированный, его можно залить на ночь подсолнечным маслом.

2. Лучше всего подойдет куриное мясо из бедер – оно самое нежное. Можно запечь в рукаве или протушить.

3. Заправить йогуртом или сметаной с укропом.

Крабовый салат

мороженая кукуруза

яйца

свежий огурец

немного лука

креветки

Способ приготовления:

1. Кукурузу отварить и заправить сливочным маслом. Остальные ингредиенты измельчить привычным образом.

2. Приготовить заправку из греческого йогурта, крем сыра Филадельфия, щепотку чеснока.

3. По желанию можно добавить отварной рис.

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