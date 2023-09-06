Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

Маленьким вередунам всегда трудно угодить едой. Особенно, школьными перекусами. Ведь, по мнению детей, это должно быть что-то сладкое. А родители хотят, чтобы еда была питательной и полезной. Поэтому лучшим компромиссом в этой ситуации будут марокканские блины.

Идея приготовления марокканских блинов на перекус в школу опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Здесь прекрасно сочетаются сладкие и, вместе с тем,полезные компоненты.

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

Ингредиенты:

  • манка – 250 г
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  • мука – 40 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 1/4 ч.л.
  • сухие дрожжи – 5 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л. (10г)
  • теплая вода – 500 мл (40 градусов)

Ингредиенты для начинки:

  • арахисовая паста
  • банан

Способ приготовления:

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

1. Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.

2. Вливаем теплую воду.

3. Взбиваем 2-3 минуты блендером до появления пенки.

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

4. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 минут.

5. Жарим блины на сухой сковороде минуты 3, пока поверхность не станет матовой.

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

6. На еще горячие блины выкладываем начинку и скрепляем их, как варенички.

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

7. Можно минут 10 поджечь, можно обпечь (не с кремом и арахисовой пастой, потому что потекут).

Что приготовить детям в школу на перекус: не просто бутерброд и фрукты

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