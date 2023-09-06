Маленьким вередунам всегда трудно угодить едой. Особенно, школьными перекусами. Ведь, по мнению детей, это должно быть что-то сладкое. А родители хотят, чтобы еда была питательной и полезной. Поэтому лучшим компромиссом в этой ситуации будут марокканские блины.

Идея приготовления марокканских блинов на перекус в школу опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Здесь прекрасно сочетаются сладкие и, вместе с тем,полезные компоненты.

Ингредиенты:

манка – 250 г

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мука – 40 г

сахар – 3 ст.л.

соль – 1/4 ч.л.

сухие дрожжи – 5 г

разрыхлитель – 2 ч.л. (10г)

теплая вода – 500 мл (40 градусов)

Ингредиенты для начинки:

арахисовая паста

банан

Способ приготовления:

1. Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.

2. Вливаем теплую воду.

3. Взбиваем 2-3 минуты блендером до появления пенки.

4. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 минут.

5. Жарим блины на сухой сковороде минуты 3, пока поверхность не станет матовой.

6. На еще горячие блины выкладываем начинку и скрепляем их, как варенички.

7. Можно минут 10 поджечь, можно обпечь (не с кремом и арахисовой пастой, потому что потекут).

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