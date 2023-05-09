Накормить своего ребенка действительно полезной и сбалансированной пищей – это довольно сложная задача. Привередливые малыши, которые больше всего любят конфеты, вряд ли будут есть кабачки или брокколи. Но все полезные продукты прежде всего нужно преподнести в правильном виде, привлекательно.

Идеями приготовления трех полезных и вкусных завтраков для детей поделилась фудблогер Мария Ключинская (eat_with_karapuz) на своей странице в Instagram. Ваши малыши точно не откажутся от сладких блинов, нежных панкейков и омлета.

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Оладьи с черникой

100–150 мл. кефира (комнатной температуры, а лучше всего теплый)

1 яйцо

3-4 ст.л. муки (у меня пшеничная)

1/3 ч.л. соды

2 ч.л. черники (можно заменить другими ягодами)

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соду, перемешать и оставить на 1-2 минуты, добавить яйцо, хорошо перемешать и добавить просеянную муку. В конце черники.

2. Жарить на масле гхи (можно на сухой антипригарной сковороде) на минимальном огне под крышкой 2-3 минуты, перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.

Панкейки с брокколи

Ингредиенты:

300 г брокколи (на пару или отварное)

2 яйца

2 ст.л .сметаны

2-3 ст.л. муки

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Броколи взбить блендером (можно размять вилкой), добавить яйца, хорошо вымешать.

2. Положить сметану и снова хорошо перемешать.

3. Постепенно добавлять муку, пока не будет консистенция густой сметаны.

4. Жарить на сухой сковороде на минимальном огне под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны.

Омлет с кабачком

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ст.л. молока

2 ст.л. кабачка (мелко натереть и немного выжать из него воду)

зелень (можно петрушку)

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла гхи (можно на сухой сковороде) и готовить кабачок на минимальном огне 5 минут.

2. Взбить яйцо с молоком, добавить специи + зелень.

3. Вылить на сковороду.

4. Жарить, помешивая, еще 5-7 минут.

5. Выключить, накрыть крышкой и дать еще 3 минуты отдохнуть.

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