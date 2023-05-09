Что приготовить для ребенка на завтрак, чтобы было вкусно и полезно: три топ-идеи
Накормить своего ребенка действительно полезной и сбалансированной пищей – это довольно сложная задача. Привередливые малыши, которые больше всего любят конфеты, вряд ли будут есть кабачки или брокколи. Но все полезные продукты прежде всего нужно преподнести в правильном виде, привлекательно.
Идеями приготовления трех полезных и вкусных завтраков для детей поделилась фудблогер Мария Ключинская (eat_with_karapuz) на своей странице в Instagram. Ваши малыши точно не откажутся от сладких блинов, нежных панкейков и омлета.
Оладьи с черникой
- 100–150 мл. кефира (комнатной температуры, а лучше всего теплый)
- 1 яйцо
- 3-4 ст.л. муки (у меня пшеничная)
- 1/3 ч.л. соды
- 2 ч.л. черники (можно заменить другими ягодами)
Способ приготовления:
1. В кефир добавить соду, перемешать и оставить на 1-2 минуты, добавить яйцо, хорошо перемешать и добавить просеянную муку. В конце черники.
2. Жарить на масле гхи (можно на сухой антипригарной сковороде) на минимальном огне под крышкой 2-3 минуты, перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.
Панкейки с брокколи
Ингредиенты:
- 300 г брокколи (на пару или отварное)
- 2 яйца
- 2 ст.л .сметаны
- 2-3 ст.л. муки
- специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Броколи взбить блендером (можно размять вилкой), добавить яйца, хорошо вымешать.
2. Положить сметану и снова хорошо перемешать.
3. Постепенно добавлять муку, пока не будет консистенция густой сметаны.
4. Жарить на сухой сковороде на минимальном огне под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны.
Омлет с кабачком
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ст.л. молока
- 2 ст.л. кабачка (мелко натереть и немного выжать из него воду)
- зелень (можно петрушку)
- специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла гхи (можно на сухой сковороде) и готовить кабачок на минимальном огне 5 минут.
2. Взбить яйцо с молоком, добавить специи + зелень.
3. Вылить на сковороду.
4. Жарить, помешивая, еще 5-7 минут.
5. Выключить, накрыть крышкой и дать еще 3 минуты отдохнуть.
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