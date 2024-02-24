Предлагаем сегодня приготовить простой, но очень вкусный ужин, который точно понравится всем.

Речь идет о куриных рулетиках с картофелем, рецепт приготовления которых рассказала фудблогер с ником recepti_dariko. Кроме того, в своем Instagram она рассказала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления этого блюда.

Видео дня

Ингредиенты

Куриное филе – 800-900 гр

Картофель – 500-700 гр

Сыр – 150 гр

Соль

Перец

Специи

Чеснок – 4 зуб

Петрушка – 1 пучок

Масло

Способ приготовления

1.Картофель моем, чистим и нарезаем кружочками, толщиной примерно 0,5 см.

2. Добавляем соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем.

3. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в него картофель.

4. Куриное филе моем, просушиваем и нарезаем вдоль. Отбиваем.

5. Добавляем соль, перец и специи. Натираем с обеих сторон.

6. Чеснок чистим и измельчаем. Петрушку измельчаем и добавляем в чеснок.

7. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Половину добавляем в смесь зелени с чесноком. Другую половину откладываем

8. На каждое отраженное филе выкладываем 1 ст.л. сметаны и растираем. Выкладываем начинку и заворачиваем в рулетики.

9. Выкладываем рулетики сверху картофеля и еще раз смазываем сметаной.

10. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовой шкаф на 50-55 мин при температуре 200 градусов.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты рулетиков: