Что приготовить для всей семьи, если у вас есть только куриное филе, сыр и картофель: безупречное блюдо
Предлагаем сегодня приготовить простой, но очень вкусный ужин, который точно понравится всем.
Речь идет о куриных рулетиках с картофелем, рецепт приготовления которых рассказала фудблогер с ником recepti_dariko. Кроме того, в своем Instagram она рассказала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления этого блюда.
Ингредиенты
- Куриное филе – 800-900 гр
- Картофель – 500-700 гр
- Сыр – 150 гр
- Соль
- Перец
- Специи
- Чеснок – 4 зуб
- Петрушка – 1 пучок
- Масло
Способ приготовления
1.Картофель моем, чистим и нарезаем кружочками, толщиной примерно 0,5 см.
2. Добавляем соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем.
3. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в него картофель.
4. Куриное филе моем, просушиваем и нарезаем вдоль. Отбиваем.
5. Добавляем соль, перец и специи. Натираем с обеих сторон.
6. Чеснок чистим и измельчаем. Петрушку измельчаем и добавляем в чеснок.
7. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Половину добавляем в смесь зелени с чесноком. Другую половину откладываем
8. На каждое отраженное филе выкладываем 1 ст.л. сметаны и растираем. Выкладываем начинку и заворачиваем в рулетики.
9. Выкладываем рулетики сверху картофеля и еще раз смазываем сметаной.
10. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовой шкаф на 50-55 мин при температуре 200 градусов.
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