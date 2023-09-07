Что приготовить, если есть много помидоров: блюдо для сытного обеда
Если у вас есть много помидоров – совсем не обязательно все закрывать на зиму. На основе таких овощей можно сделать вкусный и питательный суп для обеда. Блюдо получается легким и довольно пикантным. Бульон лучше сварить на курином мясе.
Идея приготовления супа из помидоров на обед опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Из всех круп для этого супа отлично подходит рис.
Ингредиенты:
- куриные голени – 2 шт
- картофель – 5 шт
- морковь – 1 шт
- рис жасмин – 2 горстки
- лук – 1 маленький
- томатное пюре – 150 г
- сливки – 50 г
- соль, перец, сахар
- приправа
- вода – 1,5 – 2 л.
Способ приготовления:
1. Голени промыть и довести до кипения, слить воду, снова промыть.
2. Залить голени 1,5-2 л воды и варить на медленном огне.
3. Добавить рис и варить 15 минут, затем добавить порезанный кубиками картофель и морковь.
4. Лук поджарить на сковороде и влить в него томатное пюре, немного протушить и добавить в суп.
5. Приправить специями (соль, сахар, перец, приправа) и влить сливки.
6. Довести до кипения, снять с плиты и подавать с укропом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: