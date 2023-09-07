Если у вас есть много помидоров – совсем не обязательно все закрывать на зиму. На основе таких овощей можно сделать вкусный и питательный суп для обеда. Блюдо получается легким и довольно пикантным. Бульон лучше сварить на курином мясе.

Идея приготовления супа из помидоров на обед опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Из всех круп для этого супа отлично подходит рис.

Ингредиенты:

куриные голени – 2 шт

картофель – 5 шт

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морковь – 1 шт

рис жасмин – 2 горстки

лук – 1 маленький

томатное пюре – 150 г

сливки – 50 г

соль, перец, сахар

приправа

вода – 1,5 – 2 л.

Способ приготовления:

1. Голени промыть и довести до кипения, слить воду, снова промыть.

2. Залить голени 1,5-2 л воды и варить на медленном огне.

3. Добавить рис и варить 15 минут, затем добавить порезанный кубиками картофель и морковь.

4. Лук поджарить на сковороде и влить в него томатное пюре, немного протушить и добавить в суп.

5. Приправить специями (соль, сахар, перец, приправа) и влить сливки.

6. Довести до кипения, снять с плиты и подавать с укропом.

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