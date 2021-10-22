Что приготовить из белых грибов на обед: 2 варианта сытных блюд

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ризотто с белыми грибами

Грибы – продукты на любителя, несмотря на то, что они полезные и из них можно приготовить много вкусных блюд, например, пироги, вареники, супы. Но стоит помнить, что нужно есть лишь только те грибы, в безопасности которых вы точно уверены.

Редакция FoodOboz выбрала для вас два блюда на обед именно из белых грибов, которыми поделились кулинар Евгений Клопотенко и повар Сергей Джуренко.

1. Ризотто в белыми грибами от Евгения Клопотенко

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты:

  • рис (Арборио) – 1 стакан

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  • белые грибы – 150 г

  • белое сухотке вино – 100 мл

  • лук – 1 шт.

  • корень сельдерея – 100 г

  • морковь – 1 шт.

  • чеснок – 1 зуб.

  • душистый перец – 2 шт.

  • коктейльные томаты – 5 шт.

  • сливочное масло – 25 г

  • базилик – 2 веточки

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите овощной бульон: помойте овощи – половину лука, половину моркови, зубчик чеснока и корень сельдерея, душистый перец залейте 1 л воды, варите 15 минут.

  2. Порежьте мелко лук и морковь.

  3. Грибы порежьте крупными кусками.

  4. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и пожарьте до золотистости лук, морковь, измельченный чеснок и грибы.

  5. Добавьте рис, перемешайте, жарьте около 1 минуты, влейте вино и выпаривайте его.

  6. После – добавьте овощной бульон, готовьте около 15-20 минут.

Перед подачей добавьте помидоры и пармезан, можно украсить базиликом.

2. Паста с белыми грибами от Сергея Джуренко

Ингредиенты:

  • cливки или мoлoкo – 50 мл

  • cливoчнoe мacлo – 1 cт. л.

  • oливкoвoe мacлo – 1 cт. л.

  • пapмeзaн – 1 cт. л.

  • пeтpушкa – 1-2 вeтoчки

  • мука – 1 ч. л.

  • пoмидopы "чeppи" – 3-4 шт.

  • чepный пepeц, coль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы переберите, помойте и нарезать крупными кубиками или ломтиками.

  2. Отварите их около 5-10 минут.

  3. После – обжарьте хорошо на оливковом масле – 7-10 минут.

  4. В сотейнике рacтoпите cливoчнoe мacлo, добавьте муку, хорошо перемешайте и жарьте около 1-2 минуты до золотистости.

  5. После – влейте сливки, перемешайте, чтобы соус получился однородным и густым.

  6. Добавьте соль, перец и накройте крышкой на 5 минут.

  7. По окончанию времени добавьте туда грибы, перемешайте, соус готов.

  8. Отварите пасту, добавьте соус, перемешайте.

Подавать блюдо нужно с порезанными помидорами и натертым пармезаном.

Паста с белыми грибами

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