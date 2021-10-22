Что приготовить из белых грибов на обед: 2 варианта сытных блюд
Грибы – продукты на любителя, несмотря на то, что они полезные и из них можно приготовить много вкусных блюд, например, пироги, вареники, супы. Но стоит помнить, что нужно есть лишь только те грибы, в безопасности которых вы точно уверены.
Редакция FoodOboz выбрала для вас два блюда на обед именно из белых грибов, которыми поделились кулинар Евгений Клопотенко и повар Сергей Джуренко.
1. Ризотто в белыми грибами от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
рис (Арборио) – 1 стакан
белые грибы – 150 г
белое сухотке вино – 100 мл
лук – 1 шт.
корень сельдерея – 100 г
морковь – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
душистый перец – 2 шт.
коктейльные томаты – 5 шт.
сливочное масло – 25 г
базилик – 2 веточки
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Сварите овощной бульон: помойте овощи – половину лука, половину моркови, зубчик чеснока и корень сельдерея, душистый перец залейте 1 л воды, варите 15 минут.
Порежьте мелко лук и морковь.
Грибы порежьте крупными кусками.
Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и пожарьте до золотистости лук, морковь, измельченный чеснок и грибы.
Добавьте рис, перемешайте, жарьте около 1 минуты, влейте вино и выпаривайте его.
После – добавьте овощной бульон, готовьте около 15-20 минут.
Перед подачей добавьте помидоры и пармезан, можно украсить базиликом.
2. Паста с белыми грибами от Сергея Джуренко
Ингредиенты:
пacтa фeттуччини – 250 г
бeлыe гpибы – 2-3 шт.
cливки или мoлoкo – 50 мл
cливoчнoe мacлo – 1 cт. л.
oливкoвoe мacлo – 1 cт. л.
пapмeзaн – 1 cт. л.
пeтpушкa – 1-2 вeтoчки
мука – 1 ч. л.
пoмидopы "чeppи" – 3-4 шт.
чepный пepeц, coль – по вкусу
Способ приготовления:
Грибы переберите, помойте и нарезать крупными кубиками или ломтиками.
Отварите их около 5-10 минут.
После – обжарьте хорошо на оливковом масле – 7-10 минут.
В сотейнике рacтoпите cливoчнoe мacлo, добавьте муку, хорошо перемешайте и жарьте около 1-2 минуты до золотистости.
После – влейте сливки, перемешайте, чтобы соус получился однородным и густым.
Добавьте соль, перец и накройте крышкой на 5 минут.
По окончанию времени добавьте туда грибы, перемешайте, соус готов.
Отварите пасту, добавьте соус, перемешайте.
Подавать блюдо нужно с порезанными помидорами и натертым пармезаном.
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