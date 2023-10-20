Что приготовить из брокколи на перекус: рецепт сытного блюда для детей и взрослых
Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть на перекус или в виде гарнира. Их можно вкусно запекать в духовке, жарить в кляре на сковороде, варить, добавлять в салаты и даже выпечку.
Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом зипканки из брокколи.
Ингредиенты:
- брокколи – 600 г
- яйца – 8 шт
- сливки (жирные) – 200 мл
- молоко – 150 мл
- сливочное масло – 10 г
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить брокколи, а именно отделить от кочана соцветия. Отварить их в кипящей воде на 3-4 минуты.
2. Для изготовления заправки смешать яйца, сливки, молоко, соль, специи. Все тщательно перемешать.
3. Отварные брокколи выложить в форму для запекания, залить заправкой, сверху выложить несколько кусочков сливочного масла.
4. Запекать при температуре 170 градусов 1 час. Приятного аппетита!
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