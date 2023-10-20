Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть на перекус или в виде гарнира. Их можно вкусно запекать в духовке, жарить в кляре на сковороде, варить, добавлять в салаты и даже выпечку.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом зипканки из брокколи.

Ингредиенты:

брокколи – 600 г

яйца – 8 шт

сливки (жирные) – 200 мл

молоко – 150 мл

сливочное масло – 10 г

соль, специи

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить брокколи, а именно отделить от кочана соцветия. Отварить их в кипящей воде на 3-4 минуты.

2. Для изготовления заправки смешать яйца, сливки, молоко, соль, специи. Все тщательно перемешать.

3. Отварные брокколи выложить в форму для запекания, залить заправкой, сверху выложить несколько кусочков сливочного масла.

4. Запекать при температуре 170 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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