Что приготовить из брокколи на перекус: рецепт сытного блюда для детей и взрослых

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из брокколи на перекус: рецепт сытного блюда для детей и взрослых

Капуста брокколи – это очень полезный продукт, который можно есть на перекус или в виде гарнира. Их можно вкусно запекать в духовке, жарить в кляре на сковороде, варить, добавлять в салаты и даже выпечку.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом зипканки из брокколи.

Запеканка из брокколи

Ингредиенты:

  • брокколи – 600 г
  • яйца – 8 шт
  • сливки (жирные) – 200 мл
  • молоко – 150 мл
  • сливочное масло – 10 г
  • соль, специи
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить брокколи, а именно отделить от кочана соцветия. Отварить их в кипящей воде на 3-4 минуты.

Заливной пирог с брокколи

2. Для изготовления заправки смешать яйца, сливки, молоко, соль, специи. Все тщательно перемешать.

3. Отварные брокколи выложить в форму для запекания, залить заправкой, сверху выложить несколько кусочков сливочного масла.

Пирог и запеканка с брокколи без сыра

4. Запекать при температуре 170 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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