Как правильно готовить чечевицу: советы и рецепт необычных котлет от Евгения Клопотенко

Чечевица – одна из самых бюджетных и вкусных круп, в которой много витаминов и микроэлементов. Особенно благотворно она влияет на ЖКТ. Стоит отметить, что из нее можно приготовить много полезных, вкусных и питательных блюд, например, котлеты, супы, хумус, а также добавить в пироги. А отварная чечевица со сливочным маслом будет идеальным гарниром к мясным и рыбным блюдам.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами, как правильно и вкусно приготовить чечевицу.

Виды чечевицы

Существует 5 видов чечевицы, а именно: красная, зеленая, черная, желтая и коричневая. Стоит отметить, что готовят каждую по-разному, например, красную чечевицу варят не больше 15 минут, она хорошо разваривается. Из нее будет отличный крем-суп, а также вкусное пюре и запеканка.

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Зеленую, коричневую и черную нужно варить около 20 минут.

Какого бы цвета вы ни выбрали чечевицу, ее не нужно замачивать.

Как готовить чечевицу

Клопотенко советует перед варкой обязательно хорошо помыть чечевицу, залить холодной водой в пропорции 1:3, и довести до кипения.

"Как только закипит, убавьте огонь до маленького и не накрывайте крышкой. Сверху будет появляться пенка и это нормально", – рекомендует кулинар.

Специи для чечевицы

Для этих круп достаточно будет соли, а для аромата еще можно добавить 1-2 звездочки бадьяна.

Чечевичные котлеты

Ингредиенты:

чечевица (зеленая) – 150 г

замороженный зеленый горох – 150 г

картофель – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

панировочные сухари – 3-4 ст. л.

тмин молотый – щепотка

соль, перец – по вкусу

Соус:

йогурт натуральный – 150 г

оливковое масло – 1 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Чечевицу помойте и замочите на ночь, после отварите в подсоленной воде в течение 15-20 минут.

2. Замороженный горошек отварите в кипящей воде в течение 10 минут.

3. Картофель также отварите, добавьте к ней горох и потолките.

4. Лук почистите и мелко порежьте, а морковь натрите на крупной терке.

5. Разогрейте сковороду и обжарьте овощи с подсолнечным маслом до прозрачности лука.

6. Туда добавьте отваренную чечевицу, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

7. Переложите всю эту смесь в кастрюлю и измельчите погружным блендером до однородности.

8. В отдельной миске смешайте горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, поперчите, посолите и добавьте молотый тмин.

9. Руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

10. Соус: смешайте йогурт, измельченный чеснок и оливковое масло.

Готовые котлеты подавайте вместе с соусом.

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