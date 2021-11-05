Что приготовить из фасоли: 2 оригинальных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,8 т.
Что приготовить из фасоли: 2 оригинальных блюда

Фасоль – полезный и питательный продукт, который любят далеко не все и, даже не используют для приготовления очень вкусных блюд. Например, котлет, запеканок, пирогов, паштетом,

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 2 вкусных и необычных блюд из фасоли, вкус которых вас точно удивит.

Шоколадный брауни по рецепту диетолога Татьяна Лакуста

Шоколадный брауни из фасоли

Ингредиенты:

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  • Вишня без косточки – 100 г

  • Малина – 100 г

  • Какао-порошок – 30-40 гр

  • Сливочное масло (или кокосовое) 82,5% – 50 г

  • Яйца – 2 шт. (или 2 ст. л. льняного семени для вег варианта)

  • Ванилин – по вкусу

  • Какао-порошок – 30-40 г

  • Черный шоколад 70-90% – 90-100 г

  • Соль – 1/4 ч. л.

  • Пекарский порошок или разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления :

  1. Нагреть духовку до 180 С.

  2. Фасоль, масло размягченное, яйца, ванилин, разрыхлитель смешать в блендере до однородной массы.

  3. Шоколад порежьте очень мелко или натрите на терку, смешайте с какао, пекарским порошком, солью, смешайте с фасолевой смесью.

  4. Добавьте вишню, перемешайте.

  5. Форму с невысоким бортами обмажьте сливочным или кокосовым маслом, вылейте тесто и запекайте до готовности.

2. Хумус из белой фасоли по рецепту нутрициолога

Как приготовить вкусный хумус из фасоли

Ингредиенты:

  • банка консервированной белой фасоли или просто варенной

  • кунжут – 2 ст. л.

  • зира – щепотка

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • с

    оль – по вкусу

  • чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

Хумус из фасоли

  1. Обжарьте 2 ст. ложки кунжута и щепотку зиры на сухой сковороде, после нужно перемолоть в кофемолке.

  2. В чашу блендера положите фасоль, зубчик чеснока, перемолотый кунжут, соль, 1 ст. л. оливкового масла, взбейте до однородной консистенции.

​​​​​​​Есть можно со свежими овощами.

Хумус лучше всего есть с овощами

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