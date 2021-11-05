Что приготовить из фасоли: 2 оригинальных блюда

Фасоль – полезный и питательный продукт, который любят далеко не все и, даже не используют для приготовления очень вкусных блюд. Например, котлет, запеканок, пирогов, паштетом,

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 2 вкусных и необычных блюд из фасоли, вкус которых вас точно удивит.

Шоколадный брауни по рецепту диетолога Татьяна Лакуста

Ингредиенты:

Красная фасоль – отварная или консервированная – 250 г⠀

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Вишня без косточки – 100 г

Малина – 100 г

Какао-порошок – 30-40 гр

Сливочное масло (или кокосовое) 82,5% – 50 г

Яйца – 2 шт. (или 2 ст. л. льняного семени для вег варианта)

Ванилин – по вкусу

Какао-порошок – 30-40 г

Черный шоколад 70-90% – 90-100 г

Соль – 1/4 ч. л.

Пекарский порошок или разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления :

Нагреть духовку до 180 С. Фасоль, масло размягченное, яйца, ванилин, разрыхлитель смешать в блендере до однородной массы. Шоколад порежьте очень мелко или натрите на терку, смешайте с какао, пекарским порошком, солью, смешайте с фасолевой смесью. Добавьте вишню, перемешайте. Форму с невысоким бортами обмажьте сливочным или кокосовым маслом, вылейте тесто и запекайте до готовности.

2. Хумус из белой фасоли по рецепту нутрициолога

Ингредиенты:

банка консервированной белой фасоли или просто варенной

кунжут – 2 ст. л.

зира – щепотка

оливковое масло – 1 ст. л.

с оль – по вкусу

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

Обжарьте 2 ст. ложки кунжута и щепотку зиры на сухой сковороде, после нужно перемолоть в кофемолке. В чашу блендера положите фасоль, зубчик чеснока, перемолотый кунжут, соль, 1 ст. л. оливкового масла, взбейте до однородной консистенции.

​​​​​​​Есть можно со свежими овощами.

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