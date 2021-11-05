Что приготовить из фасоли: 2 оригинальных блюда
Фасоль – полезный и питательный продукт, который любят далеко не все и, даже не используют для приготовления очень вкусных блюд. Например, котлет, запеканок, пирогов, паштетом,
Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 2 вкусных и необычных блюд из фасоли, вкус которых вас точно удивит.
Шоколадный брауни по рецепту диетолога Татьяна Лакуста
Ингредиенты:
Красная фасоль – отварная или консервированная – 250 г⠀
Вишня без косточки – 100 г
Малина – 100 г
Какао-порошок – 30-40 гр
Сливочное масло (или кокосовое) 82,5% – 50 г
Яйца – 2 шт. (или 2 ст. л. льняного семени для вег варианта)
Ванилин – по вкусу
Какао-порошок – 30-40 г
Черный шоколад 70-90% – 90-100 г
Соль – 1/4 ч. л.
Пекарский порошок или разрыхлитель – 1 ст. л.
Способ приготовления :
Нагреть духовку до 180 С.
Фасоль, масло размягченное, яйца, ванилин, разрыхлитель смешать в блендере до однородной массы.
Шоколад порежьте очень мелко или натрите на терку, смешайте с какао, пекарским порошком, солью, смешайте с фасолевой смесью.
Добавьте вишню, перемешайте.
Форму с невысоким бортами обмажьте сливочным или кокосовым маслом, вылейте тесто и запекайте до готовности.
2. Хумус из белой фасоли по рецепту нутрициолога
Ингредиенты:
банка консервированной белой фасоли или просто варенной
кунжут – 2 ст. л.
зира – щепотка
оливковое масло – 1 ст. л.
с
оль – по вкусу
чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
Обжарьте 2 ст. ложки кунжута и щепотку зиры на сухой сковороде, после нужно перемолоть в кофемолке.
В чашу блендера положите фасоль, зубчик чеснока, перемолотый кунжут, соль, 1 ст. л. оливкового масла, взбейте до однородной консистенции.
Есть можно со свежими овощами.
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