Что необычное приготовить из фасоли: небанальные идеи

Обычно хозяйки привыкли добавлять фасоль только в борщи или супы. И на этом их фантазия заканчивается. Впрочем, существует огромное разнообразие рецептов и вариантов вкусных фасолевых блюд. И тем, кто не так часто использует фасоль на кухне или вообще ее не готовит, стоит изменить свое мнение.

Редакция FoodOboz расскажет, как необычно приготовить фасоль, опираясь на советы экспертов.

Паста из черной фасоли по рецепту Анны Пундяк, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Черная фасоль – 200 г

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Молотый чабер – 1 ст. л.

Кунжут – 50 г

Масло – 50 мл

Укроп – 1 пучок

Соль

Перец

Способ приготовления:

Фасоль замочить в прохладной воде на 8-10 часов. Промыть и варить 50-60 минут пока не станет мягкой. Соединить все компоненты, кроме укропа и молота в однородную массу. Если получилась густой, то добавить немного воды, в которой варилась фасоль. Нарезать мелко укроп, добавить в паштет и перемешать.

Стручковая фасоль в сухарях по рецепту Надежды Оранской, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Фасоль – 100-150 г

Масло сливочное – 30-40 г

Панировочные сухари

Сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помыть и очистить от "хвостиков". Залить кипятком, добавить соль и сахар и варить до готовности около 10-12 минут. Процедить фасоль. На сковороде разогреть масло и добавить фасоль. Тушить 5 минут и насыпать сухари. Готовить еще 5 минут.

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