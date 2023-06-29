Что приготовить из филе на перекус: рецепт блюда, которое понравится всем

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Что приготовить из филе на перекус: рецепт блюда, которое понравится всем

Филе можно не только жарить, тушить в соусе или запекать. Это отличная основа для приготовления домашних нагетсов. Они безопасные и полезные, и идеально подойдут на перекус. Главное – выбрать удачную панировку, чтобы корочка нагетсов была золотистой и хрустящей.

Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нагетсов из куриного филе в духовке.

Рецепт нагетсов из филе

Ингредиенты:

  • филе – 500 г
  • яйца – 1 шт
  • молоко – 50 мл
  • кукурузные хлопья несладкие – 70-100 г
  • твердый сыр – 50-100 г
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  • мука – 2 ст. л.
  • соль
  • паприка
  • сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Филе промыть, просушить и порезать на кусочки. Отбить каждый из них кухонным молотком с одной стороны.

2. Посыпать мясо специями: солью, паприкой, чесноком.

Что приготовить из филе

3. Яйцо взбить с молоком и щепоткой соли.

4. Хлопья измельчить, сыр натереть на терке. Смешать ингредиенты между собой.

Нагетсы из филе в духовке

5. Каждый кусок мяса обвалять в муке, затем в яйце и напоследок в кукурузной панировке с сыром. Выложить на противень.

6. Запекать при температуре 210 градусов 25-30 минут. Готово!

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