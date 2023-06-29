Что приготовить из филе

Филе можно не только жарить, тушить в соусе или запекать. Это отличная основа для приготовления домашних нагетсов. Они безопасные и полезные, и идеально подойдут на перекус. Главное – выбрать удачную панировку, чтобы корочка нагетсов была золотистой и хрустящей.

Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нагетсов из куриного филе в духовке.

Ингредиенты:

филе – 500 г

яйца – 1 шт

молоко – 50 мл

кукурузные хлопья несладкие – 70-100 г

твердый сыр – 50-100 г

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мука – 2 ст. л.

соль

паприка

сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Филе промыть, просушить и порезать на кусочки. Отбить каждый из них кухонным молотком с одной стороны.

2. Посыпать мясо специями: солью, паприкой, чесноком.

3. Яйцо взбить с молоком и щепоткой соли.

4. Хлопья измельчить, сыр натереть на терке. Смешать ингредиенты между собой.

5. Каждый кусок мяса обвалять в муке, затем в яйце и напоследок в кукурузной панировке с сыром. Выложить на противень.

6. Запекать при температуре 210 градусов 25-30 минут. Готово!

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