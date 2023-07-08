Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

Сезон кабачков – это отличная возможность приготовить полезный завтрак. Для этого вам понадобится всего 15 минут. Из простого теста получаются вкусные и полезные вафли, которые вы сможете подать с любимым соусом, топингом или яичницей.

Идея приготовления вкусных кабачковых вафель на завтрак за 15 минут опубликована на странице нутрициолога Елены с ником diet.coach_alyona в Instagram. Если у вас нет вафельницы – из такого теста можно сделать просто оладьи.

Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли
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Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка/цуккини
  • 1 яйцо
  • соль, специи
  • 2 столовые ложки муки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • топинги по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

1. Кабачки натереть.

2. Оставить на несколько минут.

Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

3. Отжать лишнюю влагу. Это нужно для того, чтобы смесь не растекалась и не подгорела.

4. Добавить яйца, муку и специи.

Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

5. Выложить тесто в вафельницу порционно.

Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли

6. Если нет вафельницы – можно просто пожарить или запечь оладьями.

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