Что приготовить из кабачка на завтрак за 15 минут: хрустящие и сочные вафли
Сезон кабачков – это отличная возможность приготовить полезный завтрак. Для этого вам понадобится всего 15 минут. Из простого теста получаются вкусные и полезные вафли, которые вы сможете подать с любимым соусом, топингом или яичницей.
Идея приготовления вкусных кабачковых вафель на завтрак за 15 минут опубликована на странице нутрициолога Елены с ником diet.coach_alyona в Instagram. Если у вас нет вафельницы – из такого теста можно сделать просто оладьи.
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка/цуккини
- 1 яйцо
- соль, специи
- 2 столовые ложки муки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- топинги по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть.
2. Оставить на несколько минут.
3. Отжать лишнюю влагу. Это нужно для того, чтобы смесь не растекалась и не подгорела.
4. Добавить яйца, муку и специи.
5. Выложить тесто в вафельницу порционно.
6. Если нет вафельницы – можно просто пожарить или запечь оладьями.
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