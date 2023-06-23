Что приготовить из кабачков на завтрак: сытное и элементарное блюдо
Кабачки – это настоящее сокровище лета. Они сочные, бюджетные и быстро готовятся. Потому это идеальный компонент для вкусного завтрака. Можно сделать сытные оладьи.
Идея приготовления кабачковых оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Соломии Гупало (solomia_gupalo) в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- 250 грамм кабачка (примерно 1 кабачок)
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- лук/чеснок – по вкусу
- можно добавить твердый сыр (очень вкусно с ним)
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть и слегка отжать сок.
2. Переложить в миску. Поставить разогреваться сковородку.
3. В миску добавить яйцо и муку.
4. Соль добавляем, только когда сковорода будет горячая, и вы будете начинать жарить оладьи. Это необходимо для того, чтоб кабачки не начали выделять сок.
5. Когда добавили соль, перемешиваем все до однородности и жарим. Можно жарить сразу на двух сковородках. Чтобы пока одна партия жарится, кабачок не пускал в миску сок.
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