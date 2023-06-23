Кабачки – это настоящее сокровище лета. Они сочные, бюджетные и быстро готовятся. Потому это идеальный компонент для вкусного завтрака. Можно сделать сытные оладьи.

Идея приготовления кабачковых оладий на завтрак опубликована на странице фудблогера Соломии Гупало (solomia_gupalo) в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

250 грамм кабачка (примерно 1 кабачок)

1 яйцо

2 ст.л. муки

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лук/чеснок – по вкусу

можно добавить твердый сыр (очень вкусно с ним)

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть и слегка отжать сок.

2. Переложить в миску. Поставить разогреваться сковородку.

3. В миску добавить яйцо и муку.

4. Соль добавляем, только когда сковорода будет горячая, и вы будете начинать жарить оладьи. Это необходимо для того, чтоб кабачки не начали выделять сок.

5. Когда добавили соль, перемешиваем все до однородности и жарим. Можно жарить сразу на двух сковородках. Чтобы пока одна партия жарится, кабачок не пускал в миску сок.

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