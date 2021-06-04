Что приготовить из кабачков: три простых блюда для обеда

Кабачки – отличные овощи, в них много витаминов, минералов, они не калорийные и самое главное – из них можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Например, их можно запекать, мариновать, фаршировать, делать из них чебуреки, икру и даже шашлык.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из кабачков, которые готовятся быстро и легко.

1. Запеканка из кабачков с курицей

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

молодые кабачки – 5-6 шт.

куриного филе – 500 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 50-80 г

сметана – 3 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

4-5 веточек зелени петрушки

растительное масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте хорошо кабачки, срежьте кончики и натрите их на крупной терке. После этого переложите овощи в дуршлаг, отожмите, чтобы сок весь стек. Филе промойте, обсушите и нарежьте кубиками, переложите в миску и добавьте горчицу со сметаной, соль, перец, перемешайте и оставьте мариноваться. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета. Натрите сыр на крупной терке, измельчите петрушку и смешайте вместе, к ним добавьте филе, все хорошо перемешайте. В эту смесь добавьте жареный лук, вбейте яйца и добавьте хорошо отжатые кабачки, посолите, портите по вкусу и вс хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите полученную смесь и оправьте в духовку на 40-45 минут при 190 ºC.

2. Теплый салат из кабачков и сыра с чесночной заправкой

Теплый салат из кабачков и сыра

Ингредиенты:

кабачки – 1 шт.

сыр фетта – 100 г

руколла – 100 г

помидоры черри – 5-7 шт.

Заправка:

укроп и петрушка – несколько веточек

чеснок – 3 зубчика

соль – 1/2 ч.л.

перец – 1/3 ч.л.

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм. Сковороду гриль смажьте растительным маслом и обжарьте их. Приготовьте заправку: помойте зелень, измельчите чеснок, добавьте соль, перец и оливковое масло. Заправку добавьте к кабачкам. Помидоры и руколлу помойте, обсушите. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и сыр.

Подавать салат лучше всего со свежим багетом

3. Кабачки, фаршированные творогом

Лодочки с творогом

Ингредиенты

кабачки – 2 шт.

творог – 200 г

1 пучок укропа и петрушки

чеснок – 2 зубчика

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки очистите от кожуры и разрежьте вдоль. Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы получились "лодочки". Смешайте творог, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, соль и перец. Этим начините кабачки. После этого выложите их на противень, сверху присыпьте сыром и отправьте запекаться на 40 минут при 180 °С.

Подавать можно горячими, а также и холодным это блюдо будет вкусным.

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