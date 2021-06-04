Что приготовить из кабачков: три простых блюда для обеда

Кабачки – отличные овощи, в них много витаминов, минералов, они не калорийные и самое главное – из них можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Например, их можно запекать, мариновать, фаршировать, делать из них чебуреки, икру и даже шашлык.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из кабачков, которые готовятся быстро и легко.
1. Запеканка из кабачков с курицей
Ингредиенты:
молодые кабачки – 5-6 шт.
куриного филе – 500 г
лук – 1 шт.
яйца – 2 шт.
твердый сыр – 50-80 г
сметана – 3 ст. л.
горчица – 1 ч. л.
4-5 веточек зелени петрушки
растительное масло – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Вымойте хорошо кабачки, срежьте кончики и натрите их на крупной терке.
После этого переложите овощи в дуршлаг, отожмите, чтобы сок весь стек.
Филе промойте, обсушите и нарежьте кубиками, переложите в миску и добавьте горчицу со сметаной, соль, перец, перемешайте и оставьте мариноваться.
Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета.
Натрите сыр на крупной терке, измельчите петрушку и смешайте вместе, к ним добавьте филе, все хорошо перемешайте.
В эту смесь добавьте жареный лук, вбейте яйца и добавьте хорошо отжатые кабачки, посолите, портите по вкусу и вс хорошо перемешайте.
Форму смажьте маслом, выложите полученную смесь и оправьте в духовку на 40-45 минут при 190 ºC.
2. Теплый салат из кабачков и сыра с чесночной заправкой
Ингредиенты:
кабачки – 1 шт.
сыр фетта – 100 г
руколла – 100 г
помидоры черри – 5-7 шт.
Заправка:
укроп и петрушка – несколько веточек
чеснок – 3 зубчика
соль – 1/2 ч.л.
перец – 1/3 ч.л.
оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте кабачки, нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.
Сковороду гриль смажьте растительным маслом и обжарьте их.
Приготовьте заправку: помойте зелень, измельчите чеснок, добавьте соль, перец и оливковое масло.
Заправку добавьте к кабачкам.
Помидоры и руколлу помойте, обсушите.
Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и сыр.
Подавать салат лучше всего со свежим багетом
3. Кабачки, фаршированные творогом
Ингредиенты
кабачки – 2 шт.
творог – 200 г
1 пучок укропа и петрушки
чеснок – 2 зубчика
яйца – 1 шт.
твердый сыр – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Кабачки очистите от кожуры и разрежьте вдоль. Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы получились "лодочки".
Смешайте творог, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, соль и перец. Этим начините кабачки.
После этого выложите их на противень, сверху присыпьте сыром и отправьте запекаться на 40 минут при 180 °С.
Подавать можно горячими, а также и холодным это блюдо будет вкусным.
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