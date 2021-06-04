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Что приготовить из кабачков: три простых блюда для обеда

1.8т
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Кабачки – отличные овощи, в них много витаминов, минералов, они не калорийные и самое главное – из них можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Например, их можно запекать, мариновать, фаршировать, делать из них чебуреки, икру и даже шашлык.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из кабачков, которые готовятся быстро и легко.

1. Запеканка из кабачков с курицей

Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 5-6 шт.

  • куриного филе – 500 г

  • лук – 1 шт.

  • яйца – 2 шт.

  • твердый сыр – 50-80 г

  • сметана – 3 ст. л.

  • горчица – 1 ч. л.

  • 4-5 веточек зелени петрушки

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымойте хорошо кабачки, срежьте кончики и натрите их на крупной терке.

  2. После этого переложите овощи в дуршлаг, отожмите, чтобы сок весь стек.

  3. Филе промойте, обсушите и нарежьте кубиками, переложите в миску и добавьте горчицу со сметаной, соль, перец, перемешайте и оставьте мариноваться.

  4. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета.

  5. Натрите сыр на крупной терке, измельчите петрушку и смешайте вместе, к ним добавьте филе, все хорошо перемешайте.

  6. В эту смесь добавьте жареный лук, вбейте яйца и добавьте хорошо отжатые кабачки, посолите, портите по вкусу и вс хорошо перемешайте.

  7. Форму смажьте маслом, выложите полученную смесь и оправьте в духовку на 40-45 минут при 190 ºC.

2. Теплый салат из кабачков и сыра с чесночной заправкой

Теплый салат из кабачков и сыра
Теплый салат из кабачков и сыра

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 шт.

  • сыр фетта – 100 г

  • руколла – 100 г

  • помидоры черри – 5-7 шт.

Заправка:

  • укроп и петрушка – несколько веточек

  • чеснок – 3 зубчика

  • соль – 1/2 ч.л.

  • перец – 1/3 ч.л.

  • оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.

  2. Сковороду гриль смажьте растительным маслом и обжарьте их.

  3. Приготовьте заправку: помойте зелень, измельчите чеснок, добавьте соль, перец и оливковое масло.

  4. Заправку добавьте к кабачкам.

  5. Помидоры и руколлу помойте, обсушите.

  6. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и сыр.

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3. Кабачки, фаршированные творогом

Лодочки с творогом
Лодочки с творогом

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.

  • творог – 200 г

  • 1 пучок укропа и петрушки

  • чеснок – 2 зубчика

  • яйца – 1 шт.

  • твердый сыр – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки очистите от кожуры и разрежьте вдоль. Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы получились "лодочки".

  2. Смешайте творог, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, соль и перец. Этим начините кабачки.

  3. После этого выложите их на противень, сверху присыпьте сыром и отправьте запекаться на 40 минут при 180 °С.

Подавать можно горячими, а также и холодным это блюдо будет вкусным.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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