Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

Если у вас в холодильнике завалялось несколько кабачков – идеальным вариантом будет сделать элементарные оладьи. Для них нужно сделать простое тесто, а затем просто пожарить изделия на сковороде.

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Идея приготовления элементарных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

Ингредиенты:

  • кабачок – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • мука – 3-5 ст.л.
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу.
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

1. Кабачок натереть.

2. Посолить, перемешать.

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

3. Отставить на несколько минут.

4. Отжать лишнюю жидкость.

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

5. Добавить яйца, потертый сыр, муку, перемешать.

6. Жарить на сухой сковороде или на масле.

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

7. Подавать со сметаной.

8. По желанию можно добавить чеснока в сметану.

Что приготовить из кабачков, уже долго лежащих в холодильнике: очень элементарное и бюджетное блюдо

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