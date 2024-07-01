Если у вас в холодильнике завалялось несколько кабачков – идеальным вариантом будет сделать элементарные оладьи. Для них нужно сделать простое тесто, а затем просто пожарить изделия на сковороде.

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Идея приготовления элементарных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

мука – 3-5 ст.л.

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу.

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Посолить, перемешать.

3. Отставить на несколько минут.

4. Отжать лишнюю жидкость.

5. Добавить яйца, потертый сыр, муку, перемешать.

6. Жарить на сухой сковороде или на масле.

7. Подавать со сметаной.

8. По желанию можно добавить чеснока в сметану.

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