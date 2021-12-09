Что приготовить из картофеля, если пюре и драники надоели: блюдо, которое вас удивит

Без картрфельного пюре не обходится ни одно застолье, ведь это отличный гарнир к котлетам и отбивным. Но из такого обычного продукта можно приготовить действительно изысканное самостоятельное блюдо – картофельные гнезда. Они переплюнут любые картофельные пирожки или драники, удивят гостей отличным вкусом, а на их приготовление уйдет совсем мало времени.

Идея простого и эффектного блюда из картофеля опубликована на странице v_sosednem_sele в Instagram.

Ингридиенты:

Для картофельного основания:

картофель – 1 кг

яйца – 2 шт

мука 4 ст.л

зелень

Для начинки:

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фарш куриный – 450 г

лук – 3 шт

чеснок – 3-4 зубчика

майонез – 1 ст.л

сыр – 250 г

специи

Способ приготовления:

1. Картофель сварить в подсоленной воде.

2. Жидкость слить, картофель размять, добавить яйца, муку, зелень. Всё хорошо перемешать.

3. Фарш обжарить с луком, чесноком и специями.

4. В конце добавить майонез, все перемешать.

5. Когда картофель остынет, свернуть с нее небольшие шарики.

6. Сформировать гнезда и уложить их на противень, застеленный пергаментом.

7. На картофель положить фарш, сверху посыпать творогом.

8. Готовить при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут.

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