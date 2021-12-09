Что приготовить из картофеля, если пюре и драники надоели: блюдо, которое вас удивит
Без картрфельного пюре не обходится ни одно застолье, ведь это отличный гарнир к котлетам и отбивным. Но из такого обычного продукта можно приготовить действительно изысканное самостоятельное блюдо – картофельные гнезда. Они переплюнут любые картофельные пирожки или драники, удивят гостей отличным вкусом, а на их приготовление уйдет совсем мало времени.
Идея простого и эффектного блюда из картофеля опубликована на странице v_sosednem_sele в Instagram.
Ингридиенты:
Для картофельного основания:
картофель – 1 кг
яйца – 2 шт
мука 4 ст.л
зелень
Для начинки:
фарш куриный – 450 г
лук – 3 шт
чеснок – 3-4 зубчика
майонез – 1 ст.л
сыр – 250 г
специи
Способ приготовления:
1. Картофель сварить в подсоленной воде.
2. Жидкость слить, картофель размять, добавить яйца, муку, зелень. Всё хорошо перемешать.
3. Фарш обжарить с луком, чесноком и специями.
4. В конце добавить майонез, все перемешать.
5. Когда картофель остынет, свернуть с нее небольшие шарики.
6. Сформировать гнезда и уложить их на противень, застеленный пергаментом.
7. На картофель положить фарш, сверху посыпать творогом.
8. Готовить при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут.
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