Если у вас дома есть картофель и фарш, то они могут стать основой для вкусного блюда – пастушьего пирога, или проще говоря картофельной запеканки. Это очень сытный рецепт на обед или ужин для всей семьи, приготовление которого не занимает много времени.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пастушьего пирога из картофеля и фарша.

Ингредиенты:

фарш – 400-500 г

картофель – 1 кг

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соль, перец

сливочное масло – 50 г

яйца – 1 шт

Видео дня

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре с добавлением масла и яйца. Консистенция пюре должна быть нежной.

2. Лук порезать, морковь натереть на терке. Обжарить до мягкости.

3. Добавить фарш и жарить до его готовности. Также добавить специи.

4. Форму смазать растительным маслом, присыпать сухарями и выложить пирог так: пюре, фарш, пюре, фарш, пюре. Сверху смазать сметаной.

5. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: