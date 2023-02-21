Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи
Если у вас дома есть картофель и фарш, то они могут стать основой для вкусного блюда – пастушьего пирога, или проще говоря картофельной запеканки. Это очень сытный рецепт на обед или ужин для всей семьи, приготовление которого не занимает много времени.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пастушьего пирога из картофеля и фарша.
Ингредиенты:
- фарш – 400-500 г
- картофель – 1 кг
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- соль, перец
- сливочное масло – 50 г
- яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре с добавлением масла и яйца. Консистенция пюре должна быть нежной.
2. Лук порезать, морковь натереть на терке. Обжарить до мягкости.
3. Добавить фарш и жарить до его готовности. Также добавить специи.
4. Форму смазать растительным маслом, присыпать сухарями и выложить пирог так: пюре, фарш, пюре, фарш, пюре. Сверху смазать сметаной.
5. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: