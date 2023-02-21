Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
63
Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи

Если у вас дома есть картофель и фарш, то они могут стать основой для вкусного блюда – пастушьего пирога, или проще говоря картофельной запеканки. Это очень сытный рецепт на обед или ужин для всей семьи, приготовление которого не занимает много времени.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пастушьего пирога из картофеля и фарша.

Рецепт пастушьего пирога из картофеля и фарша

Ингредиенты:

  • фарш – 400-500 г
  • картофель – 1 кг
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • соль, перец
  • сливочное масло – 50 г
  • яйца – 1 шт
Видео дня

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить картофель и сделать пюре с добавлением масла и яйца. Консистенция пюре должна быть нежной.

Пастуший пирог с картофелем и фаршем

2. Лук порезать, морковь натереть на терке. Обжарить до мягкости.

3. Добавить фарш и жарить до его готовности. Также добавить специи.

Что приготовить из картофеля и фарша на ужин

4. Форму смазать растительным маслом, присыпать сухарями и выложить пирог так: пюре, фарш, пюре, фарш, пюре. Сверху смазать сметаной.

Запеканка с картошкой и фаршем

5. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты