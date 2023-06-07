Что приготовить из картофеля на перекус: идеальное блюдо за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить из картофеля на перекус: идеальное блюдо за 15 минут

Картофельное пюре – это не только самостоятельное блюдо, но и основа для приготовления вкусных ньокки. Готовятся они элементарно и получаются особенно сытные, если их дополнить соусом.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных картофельных ньокки с соусом, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Рецепт ньокки из картофельного пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 670 г
  • желток – 1 шт
  • мука – 80 г
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  • соль морская
  • перец черный молотый

Соус:

  • шампиньоны – 180 г
  • сливки 33% – 135 мл
  • лук репчатый – 75 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • твердый сыр) – 100 г
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Сначала отварить картофель и в готовом виде размять его в пюре.

2. К готовому пюре добавить желток, соль и муку. Замесите эластичное тесто.

Картофельное пюре

3. Из теста сформовать одну или две колбаски, каждую порезать порционными кусочками. Каждый кусочек прижать вилкой.

4. Отварить сформированные ньокки в кипящей воде (это занимает около 2 минут).

Ньокки из картофельного пюре

5. Измельчить чеснок и лук, порезать шампиньоны. Обжарить все вместе на сливочном масле до полного испарения влаги.

6. Натереть сыр и добавить к грибам, а также добавить сливки и специи. Довести соус до кипения.

Картофельные ньокки в сливочно-грибном соусе

7. Готовые ньокки подавать, полив соусом. Приятного аппетита!

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