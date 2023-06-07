Что приготовить из картофеля на перекус: идеальное блюдо за 15 минут
Картофельное пюре – это не только самостоятельное блюдо, но и основа для приготовления вкусных ньокки. Готовятся они элементарно и получаются особенно сытные, если их дополнить соусом.
Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных картофельных ньокки с соусом, которые вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- картофель – 670 г
- желток – 1 шт
- мука – 80 г
- соль морская
- перец черный молотый
Соус:
- шампиньоны – 180 г
- сливки 33% – 135 мл
- лук репчатый – 75 г
- чеснок – 2 зубчика
- твердый сыр) – 100 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Сначала отварить картофель и в готовом виде размять его в пюре.
2. К готовому пюре добавить желток, соль и муку. Замесите эластичное тесто.
3. Из теста сформовать одну или две колбаски, каждую порезать порционными кусочками. Каждый кусочек прижать вилкой.
4. Отварить сформированные ньокки в кипящей воде (это занимает около 2 минут).
5. Измельчить чеснок и лук, порезать шампиньоны. Обжарить все вместе на сливочном масле до полного испарения влаги.
6. Натереть сыр и добавить к грибам, а также добавить сливки и специи. Довести соус до кипения.
7. Готовые ньокки подавать, полив соусом. Приятного аппетита!
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