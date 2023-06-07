Картофельное пюре – это не только самостоятельное блюдо, но и основа для приготовления вкусных ньокки. Готовятся они элементарно и получаются особенно сытные, если их дополнить соусом.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных картофельных ньокки с соусом, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

картофель – 670 г

желток – 1 шт

мука – 80 г

Видео дня

соль морская

перец черный молотый

Соус:

шампиньоны – 180 г

сливки 33% – 135 мл

лук репчатый – 75 г

чеснок – 2 зубчика

твердый сыр) – 100 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Сначала отварить картофель и в готовом виде размять его в пюре.

2. К готовому пюре добавить желток, соль и муку. Замесите эластичное тесто.

3. Из теста сформовать одну или две колбаски, каждую порезать порционными кусочками. Каждый кусочек прижать вилкой.

4. Отварить сформированные ньокки в кипящей воде (это занимает около 2 минут).

5. Измельчить чеснок и лук, порезать шампиньоны. Обжарить все вместе на сливочном масле до полного испарения влаги.

6. Натереть сыр и добавить к грибам, а также добавить сливки и специи. Довести соус до кипения.

7. Готовые ньокки подавать, полив соусом. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: