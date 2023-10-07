Из картофеля можно приготовить не только пюре на застолье или пожарить его на ужин. Продукт отлично подходит и для завтрака. Из овощей можно сделать тонкий блинчик, а затем добавить к нему любимую начинку – получается очень сытно.

Идея приготовления картофельных блинчиков с беконом и сыром на завтрак опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощ нужно просто натереть.

Ингредиенты:

картофель

бекон или ветчина

сыр (можно натереть твердый или положить ломтик мягкого)

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Натираем сырой картофель на большой терке.

2. Выкладываем картофель на сухую сковородку (если есть желание, то можно добавить каплю масла).

3. Распределяем тонким, но плотным слоем.

4. Хорошо прижимаем лопаткой сверху, чтобы картофельные стружки прилегали друг к другу.

5. Солим, перчим, жарим до золотистой корочки с одной стороны.

6. Переворачиваем, выкладываем на одну половинку бекон, ветчину и т.д.

7. Посыпаем сыром.

8. Накрываем второй половинкой

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