Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

Из картофеля можно приготовить не только пюре на застолье или пожарить его на ужин. Продукт отлично подходит и для завтрака. Из овощей можно сделать тонкий блинчик, а затем добавить к нему любимую начинку – получается очень сытно.

Идея приготовления картофельных блинчиков с беконом и сыром на завтрак опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощ нужно просто натереть.

Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

Ингредиенты:

  • картофель
  • бекон или ветчина
  • сыр (можно натереть твердый или положить ломтик мягкого)
  • соль, перец
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Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

1. Натираем сырой картофель на большой терке.

2. Выкладываем картофель на сухую сковородку (если есть желание, то можно добавить каплю масла).

Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

3. Распределяем тонким, но плотным слоем.

4. Хорошо прижимаем лопаткой сверху, чтобы картофельные стружки прилегали друг к другу.

5. Солим, перчим, жарим до золотистой корочки с одной стороны.

Что приготовить из картофеля на завтрак: сытнее, чем драники

6. Переворачиваем, выкладываем на одну половинку бекон, ветчину и т.д.

7. Посыпаем сыром.

8. Накрываем второй половинкой

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