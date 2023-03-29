Что приготовить из лаваша для перекуса и завтрака за 10 минут: делимся простым рецептом полезного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, выбирайте для этого лаваш, овощи, куриное филе или рыбу, сыр, зелень. Они идеально сочетаются и могут быть основой для приготовления вкусной и полезной начинки.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного перекуса из лаваша, с кукурузой, тунец и сыром.
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Ингредиенты:
- крем сыр
- красный лук
- консервированный тунец
- кукуруза
- листья салата
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте крем-сыром.
2. Выложите сверху нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.
3. Плотно закрутите ролл и отправьте на сковороду или гриль до образования золотистой корочки.
Разрежьте пополам и можно подавать, вкусно будет со свежими овощами и зеленью!
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