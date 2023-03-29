Что приготовить из лаваша для перекуса и завтрака за 10 минут: делимся простым рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда из лаваша

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, выбирайте для этого лаваш, овощи, куриное филе или рыбу, сыр, зелень. Они идеально сочетаются и могут быть основой для приготовления вкусной и полезной начинки. 

Лаваш с начинкой

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного перекуса из лаваша, с кукурузой, тунец и сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • крем сыр
  • красный лук 
  • консервированный тунец
  • кукуруза 
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром.

Крем-сыр

2. Выложите сверху нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.

Начинка для лаваша

3. Плотно закрутите ролл и отправьте на сковороду или гриль до образования золотистой корочки.

Сколько готовить блюдо

Разрежьте пополам и можно подавать, вкусно будет со свежими овощами и зеленью!

Готовая закуска

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