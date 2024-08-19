Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт быстрого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт быстрого и сытного блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и даже тортов. Еще из него можно приготовить сочную и вкусную шаурму, полезные чипсы.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шаурмы из лаваша, с куриным филе, айсбергом и легким сметанным соусом.

Рецепт шаурмы

Ингредиенты:

  • 2 лаваши
  • 1 куриное филе
  • немного сливочного масла
  • специи
  • 1 помидор
  • 100 г корейской моркови
  • 3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу

Соус:

  • 1,5 ст.л. сметаны
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • по 1/3 ч.л. сухого чеснока и паприки

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, посолите и приготовьте в духовке или на сковороде, приправьте обязательно специями.

Филе для блюда

2. Порежьте помидор, айсберг.

3. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи, зелень, и снова соус. Сверните и поджарьте на гриле шаурму.

Овощи для блюда

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовая шаурма

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