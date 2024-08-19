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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт быстрого и сытного блюда
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и даже тортов. Еще из него можно приготовить сочную и вкусную шаурму, полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шаурмы из лаваша, с куриным филе, айсбергом и легким сметанным соусом.
Ингредиенты:
- 2 лаваши
- 1 куриное филе
- немного сливочного масла
- специи
- 1 помидор
- 100 г корейской моркови
- 3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу
Соус:
- 1,5 ст.л. сметаны
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ч.л. французской горчицы
- по 1/3 ч.л. сухого чеснока и паприки
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, посолите и приготовьте в духовке или на сковороде, приправьте обязательно специями.
2. Порежьте помидор, айсберг.
3. Смешайте все для соуса.
4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи, зелень, и снова соус. Сверните и поджарьте на гриле шаурму.
Разрежьте пополам и можно есть!
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