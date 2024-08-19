Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и даже тортов. Еще из него можно приготовить сочную и вкусную шаурму, полезные чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шаурмы из лаваша, с куриным филе, айсбергом и легким сметанным соусом.

Ингредиенты:

2 лаваши

1 куриное филе

немного сливочного масла

специи

1 помидор

100 г корейской моркови

3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу

Соус:

1,5 ст.л. сметаны

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. французской горчицы

по 1/3 ч.л. сухого чеснока и паприки

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, посолите и приготовьте в духовке или на сковороде, приправьте обязательно специями.

2. Порежьте помидор, айсберг.

3. Смешайте все для соуса.

4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи, зелень, и снова соус. Сверните и поджарьте на гриле шаурму.

Разрежьте пополам и можно есть!

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