Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда за 5 минут

Из лаваша можно готовить вкусные и легкие закуски, а также лазанью, пироги, булочки и даже торты. Еще из них можно делать шаурму, трубочки.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с крем-сыром, помидором, листьями салата и твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Тортилья или лаваш
  • Крем-сыр
  • Листья салата
  • Помидор
  • Твердый сыр
  • Базилик

Способ приготовления:

1. На лаваш намажьте крем-сыр, сверху выложите зелень, помидоры, твердый сыр, сверните и разрежьте.

Приготовление блюда

2. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовая закуска

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