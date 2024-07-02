Что приготовить из лаваша

Из лаваша можно готовить вкусные и легкие закуски, а также лазанью, пироги, булочки и даже торты. Еще из них можно делать шаурму, трубочки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с крем-сыром, помидором, листьями салата и твердым сыром.

Ингредиенты:

Тортилья или лаваш

Крем-сыр

Листья салата

Помидор

Твердый сыр

Базилик

Способ приготовления:

1. На лаваш намажьте крем-сыр, сверху выложите зелень, помидоры, твердый сыр, сверните и разрежьте.

2. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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