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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда за 5 минут
Из лаваша можно готовить вкусные и легкие закуски, а также лазанью, пироги, булочки и даже торты. Еще из них можно делать шаурму, трубочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с крем-сыром, помидором, листьями салата и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Тортилья или лаваш
- Крем-сыр
- Листья салата
- Помидор
- Твердый сыр
- Базилик
Способ приготовления:
1. На лаваш намажьте крем-сыр, сверху выложите зелень, помидоры, твердый сыр, сверните и разрежьте.
2. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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