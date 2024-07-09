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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, лазаньи, а также шаурмы и запеканок. Еще из него получится очень вкусный и хрустящий "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с начинкой из тунца, с крем-сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- яйцо вареное
- консервированный тунец
- маслины
- крем-сыр
- тортилья
- листья салата
Способ приготовления:
1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр.
2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заверните в рулет.
3. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
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