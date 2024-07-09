Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт бюджетного и сытного блюда

Лаваш –  идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, лазаньи, а также шаурмы и запеканок. Еще из него получится очень вкусный и хрустящий "Наполеон".

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с начинкой из тунца, с крем-сыром и яйцами. 

Ингредиенты: 

  • яйцо вареное
  • консервированный тунец
  • маслины
  • крем-сыр
  • тортилья
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр. 

Начинка для блюда

2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заверните в рулет.

Приготовление блюда

3. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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