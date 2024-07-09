Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, лазаньи, а также шаурмы и запеканок. Еще из него получится очень вкусный и хрустящий "Наполеон".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с начинкой из тунца, с крем-сыром и яйцами.

Ингредиенты:

яйцо вареное

консервированный тунец

маслины

крем-сыр

тортилья

листья салата

Способ приготовления:

1. В тарелке разомните яйцо, добавьте тунец, маслины и крем-сыр.

2. На тортилью выкладываем листья салата и намазку, заверните в рулет.

3. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

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