Что приготовить из лаваша для вкусного перекуса за 15 минут: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Что приготовить из лаваша для вкусного перекуса за 15 минут: понадобится минимум продуктов

Из лаваша можно готовить вкусные закуски, горячие бутерброды, пиццу, лазанью, салаты, а также десерты. К тому же лаваш можно приготовить в домашних условиях.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из лаваша, с творожной начинкой и зеленью.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.
  • твердый сыр (лучше моцарелла или сулугуни) – 160-180 г
  • зеленый лук – небольшой пучок
  • укроп – небольшой пучок
  • прованские травы – 1 ч. л.
  • сыр кисломолочный – 160 г
  • соль – 1/3 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • черный молотый перец по вкусу
  • кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте взбитым яйцом и присыпьте 1/2 натертого сыра, сверху накройте вторым лавашем и прижмите руками. Нарежьте на 8 равных частей и выложите круг из лаваша на пергамент.

Лаваш для основы

2. Для начинки: в миску добавить кисломолочный творог, тертый сыр, порезанный зеленый лук, укроп, яйцо, соль, перец, прованские травы. Перебейте все блендером и выложите начинку на лаваш по кругу.

Начинка для блюда

3. Края лаваша заверните во внутрь, сверху смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.

Сколько выпекать блюдо

4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.

Готовое блюдо

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