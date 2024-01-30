Что приготовить из лаваша для вкусного перекуса за 15 минут: понадобится минимум продуктов
Из лаваша можно готовить вкусные закуски, горячие бутерброды, пиццу, лазанью, салаты, а также десерты. К тому же лаваш можно приготовить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из лаваша, с творожной начинкой и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.
- твердый сыр (лучше моцарелла или сулугуни) – 160-180 г
- зеленый лук – небольшой пучок
- укроп – небольшой пучок
- прованские травы – 1 ч. л.
- сыр кисломолочный – 160 г
- соль – 1/3 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- черный молотый перец по вкусу
- кунжут для присыпки
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте взбитым яйцом и присыпьте 1/2 натертого сыра, сверху накройте вторым лавашем и прижмите руками. Нарежьте на 8 равных частей и выложите круг из лаваша на пергамент.
2. Для начинки: в миску добавить кисломолочный творог, тертый сыр, порезанный зеленый лук, укроп, яйцо, соль, перец, прованские травы. Перебейте все блендером и выложите начинку на лаваш по кругу.
3. Края лаваша заверните во внутрь, сверху смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.
4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.
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