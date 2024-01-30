Из лаваша можно готовить вкусные закуски, горячие бутерброды, пиццу, лазанью, салаты, а также десерты. К тому же лаваш можно приготовить в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из лаваша, с творожной начинкой и зеленью.

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Ингредиенты:

лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.

твердый сыр (лучше моцарелла или сулугуни) – 160-180 г

зеленый лук – небольшой пучок

укроп – небольшой пучок

прованские травы – 1 ч. л.

сыр кисломолочный – 160 г

соль – 1/3 ч. л.

яйца – 2 шт.

черный молотый перец по вкусу

кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте взбитым яйцом и присыпьте 1/2 натертого сыра, сверху накройте вторым лавашем и прижмите руками. Нарежьте на 8 равных частей и выложите круг из лаваша на пергамент.

2. Для начинки: в миску добавить кисломолочный творог, тертый сыр, порезанный зеленый лук, укроп, яйцо, соль, перец, прованские травы. Перебейте все блендером и выложите начинку на лаваш по кругу.

3. Края лаваша заверните во внутрь, сверху смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом.

4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.

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