Завтрак – обязательный прием пищи, который, по мнению специалистов, нельзя пропускать. Есть на завтрак лучше всего блюда из яиц, творога, круп. Еще можно готовить быстрые блюда из лаваша, который может быть основой для приготовления легких и сытных блюд.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака из лаваша, с авокадо, крем-сыром, тунцом.

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Ингредиенты:

лаваш/тортилья

авокадо

крем-сыр

шпинат

фалафель

тунец в собственном соку

соль, перец

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, добавьте авокадо, посолите, поперчите.

2. Выложите листья шпината, фалафель и тунец.

3. Плотно заверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

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