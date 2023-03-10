Что приготовить из лаваша на завтрак за 5 минут: простой рецепт полезного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт закуски

Завтрак – обязательный прием пищи, который, по мнению специалистов, нельзя пропускать. Есть на завтрак лучше всего блюда из яиц, творога, круп. Еще можно готовить быстрые блюда из лаваша, который может быть основой для приготовления легких и сытных блюд. 

Что приготовить из лаваша и сыра на завтрак

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака из лаваша, с авокадо, крем-сыром, тунцом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лаваш/тортилья
  • авокадо
  • крем-сыр
  • шпинат
  • фалафель
  • тунец в собственном соку
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром, добавьте авокадо, посолите, поперчите.

Приготовление блюда

2. Выложите листья шпината, фалафель и тунец.

Завтрак из лаваша

3. Плотно заверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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