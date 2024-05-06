Что приготовить из лаваша и сыра для перекуса: рецепт легкого и сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша и сыра для перекуса: рецепт легкого и сытного блюда за 10 минут

Из лаваша можно готовить легкие и сытные блюда для завтрака и быстрого перекуса. Еще он может быть основой для приготовления салатов и десертов.

Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, сыра, тунца и овощей для перекуса. 

Рецепт перекуса
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйца
  • моцарелла
  • тунец консервированный
  • сыр
  • песто
  • помидоры
  • шпинат 
  • твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Сыр порежьте слайсами.

Сыр для блюда

2. Лаваш выложите в форму, сверху сыр, шпинат, тунец, помидоры, соус песто.

Приготовление блюда

3. Залейте яичной смесью, присыпьте тертым твердым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180-190 С.

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