Из лаваша можно готовить легкие и сытные блюда для завтрака и быстрого перекуса. Еще он может быть основой для приготовления салатов и десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, сыра, тунца и овощей для перекуса.

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Ингредиенты:

лаваш

яйца

моцарелла

тунец консервированный

сыр

песто

помидоры

шпинат

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Сыр порежьте слайсами.

2. Лаваш выложите в форму, сверху сыр, шпинат, тунец, помидоры, соус песто.

3. Залейте яичной смесью, присыпьте тертым твердым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180-190 С.

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