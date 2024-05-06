Видео дня
Что приготовить из лаваша и сыра для перекуса: рецепт легкого и сытного блюда за 10 минут
Из лаваша можно готовить легкие и сытные блюда для завтрака и быстрого перекуса. Еще он может быть основой для приготовления салатов и десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, сыра, тунца и овощей для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- моцарелла
- тунец консервированный
- сыр
- песто
- помидоры
- шпинат
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Сыр порежьте слайсами.
2. Лаваш выложите в форму, сверху сыр, шпинат, тунец, помидоры, соус песто.
3. Залейте яичной смесью, присыпьте тертым твердым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180-190 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: