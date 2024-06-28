Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Из лаваша можно приготовить вкусные закуски и пироги. А еще он может быть основой для десертов и закусочных трубочек с разными начинками. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцем, помидорами и крем-сыром.

Вкусный перекус из лаваша

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт.
  • круглый лаваш 1 шт.
  • тунец
  • крем сыр
  • кукуруза
  • помидор
  • специи

Способ приготовления:

1. Слегка взбитые яйца выливаем на сковороду и сверху выкладываем лаваш.

Приготовление блюда

2. Переворачиваем и выкладываем начинку: предварительно смешав тунец, крем творог, кукурузу, помидор и специи.

Готовое блюдо

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