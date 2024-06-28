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Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда
Из лаваша можно приготовить вкусные закуски и пироги. А еще он может быть основой для десертов и закусочных трубочек с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцем, помидорами и крем-сыром.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- круглый лаваш 1 шт.
- тунец
- крем сыр
- кукуруза
- помидор
- специи
Способ приготовления:
1. Слегка взбитые яйца выливаем на сковороду и сверху выкладываем лаваш.
2. Переворачиваем и выкладываем начинку: предварительно смешав тунец, крем творог, кукурузу, помидор и специи.
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