Что приготовить из лаваша

Из лаваша можно приготовить вкусные закуски и пироги. А еще он может быть основой для десертов и закусочных трубочек с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцем, помидорами и крем-сыром.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

круглый лаваш 1 шт.

тунец

крем сыр

кукуруза

помидор

специи

Способ приготовления:

1. Слегка взбитые яйца выливаем на сковороду и сверху выкладываем лаваш.

2. Переворачиваем и выкладываем начинку: предварительно смешав тунец, крем творог, кукурузу, помидор и специи.

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