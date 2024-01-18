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Что приготовить из лаваша за 10 минут: рецепт самого простого блюда
Из лаваша можно готовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами и даже десертами.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда из лаваша, с грибами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Грибы
- Твердый сыр
- Лаваш
Способ приготовления:
1. Грибы обжарьте.
2. Добавьте тертый твердый сыр, перемешайте.
3. Выложите начинку в лаваш, сверните конвертиками и обжарьте с двух сторон.
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