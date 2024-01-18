Из лаваша можно готовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами и даже десертами.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда из лаваша, с грибами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

Грибы

Твердый сыр

Лаваш

Способ приготовления:

1. Грибы обжарьте.

2. Добавьте тертый твердый сыр, перемешайте.

3. Выложите начинку в лаваш, сверните конвертиками и обжарьте с двух сторон.

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