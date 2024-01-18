Что приготовить из лаваша за 10 минут: рецепт самого простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша за 10 минут: рецепт самого простого блюда

Из лаваша можно готовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами и даже десертами. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда из лаваша, с грибами и твердым сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Грибы 
  • Твердый сыр
  • Лаваш

Способ приготовления: 

1. Грибы обжарьте. 

Жареные грибы

2. Добавьте тертый твердый сыр, перемешайте. 

Начинка для блюда

3. Выложите начинку в лаваш, сверните конвертиками и обжарьте с двух сторон. 

Готовое блюдо

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