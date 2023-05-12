Специалисты утверждают, что рыбу нужно есть обязательно 2-3 раза в неделю. Это может быть совершенно разная рыба и блюда из нее, начиная от сельди, форели, сибаса, заканчивая тунцом, хеком и минтаем.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных тефтелей из филе минтая, с пикантным соусом.

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Ингредиенты:

филе минтая – 400 г

твердый сыр – 50 г

поджаренный лук – 75 г

яйца – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Для соуса:

лук – 100 г

чеснок – 2 зуб.

растительное масло – 30 г

томаты в собственном соке – 200 г

соль, перец и сухие травы – по вкусу

сливки – 40 г

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Филе подготовьте, отожмите воду, высушите бумажным полотенцем.

2. Лук порежьте и обжарьте до золотистости.

3. Рыбу и лук 2 раза пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, тертый сыр и хорошо вымешайте фарш.

4. Смажьте руки маслом и сформируйте фрикадельки.

5. Соус: лук порежьте вместе с чесноком и обжарьте. Туда же добавьте томаты, соль, суще травы, сливки и воду, перемешайте, переложите в соус фрикадельки, тушите под крышкой 6 минут. Переверните и тушите еще 6 минут.

Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью и можно есть!

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