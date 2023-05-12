Что приготовить из минтая для ужина: делимся рецептом очень простого и вкусного блюда
Специалисты утверждают, что рыбу нужно есть обязательно 2-3 раза в неделю. Это может быть совершенно разная рыба и блюда из нее, начиная от сельди, форели, сибаса, заканчивая тунцом, хеком и минтаем.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных тефтелей из филе минтая, с пикантным соусом.
Ингредиенты:
- филе минтая – 400 г
- твердый сыр – 50 г
- поджаренный лук – 75 г
- яйца – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- лук – 100 г
- чеснок – 2 зуб.
- растительное масло – 30 г
- томаты в собственном соке – 200 г
- соль, перец и сухие травы – по вкусу
- сливки – 40 г
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Филе подготовьте, отожмите воду, высушите бумажным полотенцем.
2. Лук порежьте и обжарьте до золотистости.
3. Рыбу и лук 2 раза пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, тертый сыр и хорошо вымешайте фарш.
4. Смажьте руки маслом и сформируйте фрикадельки.
5. Соус: лук порежьте вместе с чесноком и обжарьте. Туда же добавьте томаты, соль, суще травы, сливки и воду, перемешайте, переложите в соус фрикадельки, тушите под крышкой 6 минут. Переверните и тушите еще 6 минут.
Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью и можно есть!
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