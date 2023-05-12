Что приготовить из минтая для ужина: делимся рецептом очень простого и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт фрикаделек из рыбы

Специалисты утверждают, что рыбу нужно есть обязательно 2-3 раза в неделю. Это может быть совершенно разная рыба и блюда из нее, начиная от сельди, форели, сибаса, заканчивая тунцом, хеком и минтаем. 

Что приготовить из рыбы для ужина и обеда

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных тефтелей из филе минтая, с пикантным соусом. 

Рецепт тефтелей из рыбы
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Ингредиенты:

  • филе минтая – 400 г
  • твердый сыр – 50 г
  • поджаренный лук – 75 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу 

Для соуса:

  • лук – 100 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • растительное масло – 30 г
  • томаты в собственном соке – 200 г
  • соль, перец и сухие травы – по вкусу 
  • сливки – 40 г
  • зелень для подачи 

Способ приготовления:

1. Филе подготовьте, отожмите воду, высушите бумажным полотенцем. 

Филе минтая

2. Лук порежьте и обжарьте до золотистости. 

Лук для блюда

3. Рыбу и лук 2 раза пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, тертый сыр и хорошо вымешайте фарш. 

Фарш для блюда

4. Смажьте руки маслом и сформируйте фрикадельки. 

Приготовление фрикаделек

5. Соус: лук порежьте вместе с чесноком и обжарьте. Туда же добавьте томаты, соль, суще травы, сливки и воду, перемешайте, переложите в соус фрикадельки, тушите под крышкой 6 минут. Переверните и тушите еще 6 минут. 

Готовое блюдо

Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью и можно есть!

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