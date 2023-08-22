Морковь можно не только замариновать и добавить в салат, но и приготовить полезное печенье без яиц и сахара. Его вкусно дополнить бананом, ягодами или сухофруктами. Выпечка понравится не только взрослым, но и детям.

Фудблогер Валерия Деменчук (mrs.demenchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом морковного печенья с бананом и курагой.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт

банан – 1 шт

детский творог/сметана – 2 ст. л.

цельнозерновая мука – 4 ст. л.

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оливковое масло – 1,5 ст. л.

курага – 5 шт

Способ приготовления:

1. Заранее помыть и залить кипятком курагу. Оставить в таком виде на 20 минут.

2. Морковь натереть на мелкой терке, банан размять до состояния пюре. Смешать ингредиенты между собой.

3. К полученной массе добавить творог\сметану, муку и измельченную курагу.

4. Из полученного теста сформировать шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 25 минут. Охладить. Приятного аппетита!

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