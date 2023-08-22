Что приготовить из моркови на перекус: десерт, который точно понравится детям

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из моркови на перекус: десерт, который точно понравится детям

Морковь можно не только замариновать и добавить в салат, но и приготовить полезное печенье без яиц и сахара. Его вкусно дополнить бананом, ягодами или сухофруктами. Выпечка понравится не только взрослым, но и детям.

Фудблогер Валерия Деменчук (mrs.demenchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом морковного печенья с бананом и курагой.

Рецепт морковного печенья для детей

Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт
  • банан – 1 шт
  • детский творог/сметана – 2 ст. л.
  • цельнозерновая мука – 4 ст. л.
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  • оливковое масло – 1,5 ст. л.
  • курага – 5 шт

Способ приготовления:

1. Заранее помыть и залить кипятком курагу. Оставить в таком виде на 20 минут.

Бюджетное и полезное печенье

2. Морковь натереть на мелкой терке, банан размять до состояния пюре. Смешать ингредиенты между собой.

3. К полученной массе добавить творог\сметану, муку и измельченную курагу.

4. Из полученного теста сформировать шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом.

Печенье с морковью и бананом

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 25 минут. Охладить. Приятного аппетита!

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