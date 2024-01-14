Если после какого-нибудь празднования у вас осталось много разнообразного мяса и колбасы – все эти продукты можно обьединить в одном блюде. Получится очень ароматная и пряная солянка, которая будет точно лучше бутербродов. И хватит такого блюда на всю семью.

Идея приготовления наваристой солянки с разными видами мяса опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

бульон/или вода 3-4 литра

рассол из огурцов – 200-300 мл

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лук большой – 1 шт

морковь – 1 шт

соленые огурцы – 4-5 шт.

колбасные изделия (разные) – 700-750 г

оливки без косточек

томатная паста – 1-1,5 ст.л.

лимон – 1 шт;

лавровые листья, ароматный перец, специи

зелень – по вкусу

масло – для жарки

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного все вместе пожарить.

2. Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса 20% копченая, вареная, отварное мясо и прочее). Совместить 3-4 вида – так получится самый лучший вкус.

3. Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и еще немного пожарить.

4. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

5. Перемешать, проварить, добавить оливки, специи, зелень. При необходимости добавить соль.

6. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

7. Подавать в горячем виде с кусочками лимона и сметаной.

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