Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо
Если после какого-нибудь празднования у вас осталось много разнообразного мяса и колбасы – все эти продукты можно обьединить в одном блюде. Получится очень ароматная и пряная солянка, которая будет точно лучше бутербродов. И хватит такого блюда на всю семью.
Идея приготовления наваристой солянки с разными видами мяса опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- бульон/или вода 3-4 литра
- рассол из огурцов – 200-300 мл
- лук большой – 1 шт
- морковь – 1 шт
- соленые огурцы – 4-5 шт.
- колбасные изделия (разные) – 700-750 г
- оливки без косточек
- томатная паста – 1-1,5 ст.л.
- лимон – 1 шт;
- лавровые листья, ароматный перец, специи
- зелень – по вкусу
- масло – для жарки
- сметана для подачи
Способ приготовления:
1. В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного все вместе пожарить.
2. Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса 20% копченая, вареная, отварное мясо и прочее). Совместить 3-4 вида – так получится самый лучший вкус.
3. Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и еще немного пожарить.
4. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.
5. Перемешать, проварить, добавить оливки, специи, зелень. При необходимости добавить соль.
6. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.
7. Подавать в горячем виде с кусочками лимона и сметаной.
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