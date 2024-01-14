Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

Если после какого-нибудь празднования у вас осталось много разнообразного мяса и колбасы – все эти продукты можно обьединить в одном блюде. Получится очень ароматная и пряная солянка, которая будет точно лучше бутербродов. И хватит такого блюда на всю семью.

Идея приготовления наваристой солянки с разными видами мяса опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

Ингредиенты:

  • бульон/или вода 3-4 литра
  • рассол из огурцов – 200-300 мл
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  • лук большой – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • соленые огурцы – 4-5 шт.
  • колбасные изделия (разные) – 700-750 г
  • оливки без косточек
  • томатная паста – 1-1,5 ст.л.
  • лимон – 1 шт;
  • лавровые листья, ароматный перец, специи
  • зелень – по вкусу
  • масло – для жарки
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

1. В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного все вместе пожарить.

2. Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса 20% копченая, вареная, отварное мясо и прочее). Совместить 3-4 вида – так получится самый лучший вкус.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

3. Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и еще немного пожарить.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

4. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

5. Перемешать, проварить, добавить оливки, специи, зелень. При необходимости добавить соль.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

6. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

Что приготовить из остатков колбасы и мяса: очень популярное блюдо

7. Подавать в горячем виде с кусочками лимона и сметаной.

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