Что приготовить из овощей и фарша: идея для сытного обеда или ужина

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
69
Что приготовить из овощей и фарша: идея для сытного обеда или ужина

Если вы не знаете, что можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин, но дома есть фарш и овощи – это прекрасное решение. Можно приготовить очень сытное и питательное овощное рагу с фрикадельками. Стоит отметить, что это действительно простое и быстрое в приготовлении блюдо, ведь ингредиенты можно комбинировать по своему вкусу.

Диетолог и фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом овощного рагу с фрикадельками.

Рецепт овощного рагу с фрикадельками

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г

  • яйца – 1 шт

  • лук – 2 шт

  • морковь – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

Овощное рагу с мясом
Видео дня

  • перец – 1 шт

  • томатный соус – 250 г

  • вода – 300 мл

  • картофель – 3 шт

  • зелень

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук, яйцо, соль, перец, выжатый чеснок. Перемешать.

2. Сформировать фрикадельки.

Диетические фрикадельки из куриного фарша

3. Обжарить до румяности по 2-3 минуты с каждой стороны.

4. Порезать небольшими кусками лук, морковь, перец.

5. Обжарить овощи 3-4 минуты.

Как вкусно приготовить фрикадельки

6. Добавить соус, воду, соль и перец.

7. Выложить порезанный кубиком картофель и фрикадельки.

Овощи для рагу

8. Тушить под крышкой примерно 30 минут. В конце присыпать зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты