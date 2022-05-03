Что приготовить из овощей и фарша: идея для сытного обеда или ужина
Если вы не знаете, что можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин, но дома есть фарш и овощи – это прекрасное решение. Можно приготовить очень сытное и питательное овощное рагу с фрикадельками. Стоит отметить, что это действительно простое и быстрое в приготовлении блюдо, ведь ингредиенты можно комбинировать по своему вкусу.
Диетолог и фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом овощного рагу с фрикадельками.
Ингредиенты:
фарш – 400 г
яйца – 1 шт
лук – 2 шт
морковь – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
перец – 1 шт
томатный соус – 250 г
вода – 300 мл
картофель – 3 шт
зелень
соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук, яйцо, соль, перец, выжатый чеснок. Перемешать.
2. Сформировать фрикадельки.
3. Обжарить до румяности по 2-3 минуты с каждой стороны.
4. Порезать небольшими кусками лук, морковь, перец.
5. Обжарить овощи 3-4 минуты.
6. Добавить соус, воду, соль и перец.
7. Выложить порезанный кубиком картофель и фрикадельки.
8. Тушить под крышкой примерно 30 минут. В конце присыпать зеленью.
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