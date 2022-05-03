Если вы не знаете, что можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин, но дома есть фарш и овощи – это прекрасное решение. Можно приготовить очень сытное и питательное овощное рагу с фрикадельками. Стоит отметить, что это действительно простое и быстрое в приготовлении блюдо, ведь ингредиенты можно комбинировать по своему вкусу.

Диетолог и фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом овощного рагу с фрикадельками.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

яйца – 1 шт

лук – 2 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

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перец – 1 шт

томатный соус – 250 г

вода – 300 мл

картофель – 3 шт

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук, яйцо, соль, перец, выжатый чеснок. Перемешать.

2. Сформировать фрикадельки.

3. Обжарить до румяности по 2-3 минуты с каждой стороны.

4. Порезать небольшими кусками лук, морковь, перец.

5. Обжарить овощи 3-4 минуты.

6. Добавить соус, воду, соль и перец.

7. Выложить порезанный кубиком картофель и фрикадельки.

8. Тушить под крышкой примерно 30 минут. В конце присыпать зеленью.

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