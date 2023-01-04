Что приготовить из печени

Печень – очень вкусный, ценный и полезный продукт, из которого можно приготовить салаты, паштеты. А также из печени получаются вкусные котлеты, отбивные и рулеты.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с соусом и тертым сыром.

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Ингредиенты:

Печень куриная – 250 г

Яйца – 1 шт.

Лук средний – 1 шт.

Мука кукурузная, можно обычную

Соль – по вкусу

Масло для жарки

Соус:

Сметана, можно майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 1-2 зуб.

Сыр – 50 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень нарежьте кубиком, добавьте натертый на терке лук, яйцо, муку, соль, и все перемешайте.

2. Готовую смесь выложите ложкой, как оладьи, на сковороду и пожарьте на небольшом количестве масла прикрыв крышкой. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

3. Соус: сметану смешайте с чесноком и солью, перемешайте.

4. Натрите сыр.

5. Холодные "котлеты" смажьте соусом, присыпьте сыром.

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