Что приготовить из печени: делимся рецептом быстрой и оригинальной закуски
Печень – очень вкусный, ценный и полезный продукт, из которого можно приготовить салаты, паштеты. А также из печени получаются вкусные котлеты, отбивные и рулеты.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с соусом и тертым сыром.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 250 г
- Яйца – 1 шт.
- Лук средний – 1 шт.
- Мука кукурузная, можно обычную
- Соль – по вкусу
- Масло для жарки
Соус:
- Сметана, можно майонез – 2 ст. л.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Сыр – 50 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень нарежьте кубиком, добавьте натертый на терке лук, яйцо, муку, соль, и все перемешайте.
2. Готовую смесь выложите ложкой, как оладьи, на сковороду и пожарьте на небольшом количестве масла прикрыв крышкой. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
3. Соус: сметану смешайте с чесноком и солью, перемешайте.
4. Натрите сыр.
5. Холодные "котлеты" смажьте соусом, присыпьте сыром.
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