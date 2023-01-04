Что приготовить из печени: делимся рецептом быстрой и оригинальной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Как вкусно приготовить печень

Печень – очень вкусный, ценный и полезный продукт, из которого можно приготовить салаты, паштеты. А также из печени получаются вкусные котлеты, отбивные и рулеты. 

Что приготовить из печени

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с соусом и тертым сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Печень куриная – 250 г
  • Яйца – 1 шт. 
  • Лук средний – 1 шт. 
  • Мука кукурузная, можно обычную 
  • Соль – по вкусу
  • Масло для жарки 

Соус: 

  • Сметана, можно майонез – 2 ст. л. 
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Сыр – 50 г
  • Соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Печень нарежьте кубиком, добавьте натертый на терке лук, яйцо, муку, соль, и все перемешайте.

Печень для блюда

 2. Готовую смесь выложите ложкой, как оладьи, на сковороду и пожарьте на небольшом количестве масла прикрыв крышкой. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. 

Приготовление котлет из печени

3. Соус: сметану смешайте с чесноком и солью, перемешайте. 

Соус для блюда

4. Натрите сыр. 

Приготовление блюда

5. Холодные "котлеты" смажьте соусом, присыпьте сыром. 

Готовое блюдо

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